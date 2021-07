Se billedserie Besøg grisene og køb lækkerier i gårdbutikken på Birthesminde. Foto: Birthesminde

Send til din ven. X Artiklen: Gode idéer til familieaktiviteter i sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gode idéer til familieaktiviteter i sommerferien

Oplev - 23. juli 2021 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

De sjællandske museer og attraktioner byder på masser af sommerferieaktiviteter for børnefamilierne. Vi har set på udbuddet.

Vandretur ved Stevns Klint Stevns: Østsjællands Museum, der er sammenslutningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Geomuseum Faxe og Kulturmuseum Øst, inviterer på guidede vandreture ved og omkring Stevns Klint, hvor man kan lære om fossiler og stedets 66 millioner år gamle histore. Turene er på 4 til 6,5 kilometer. Læs mere om dem på www.oesm.dk.

Guidet fossiljagt Faxe: I Faxe Kalkbrud tilbyder Geomuseum Faxe en guidet fossiljagt gennem hele sommerferien. Der er afgang hver dag i ferien kl. 10.30, 11.00, 13.30 og 14.00.

Gåder på Stevnsfortet Stevns: Ud over en rundtur i det underjordiske Koldkrigsmuseum Stevnsfort kan man også se udstillingen om en af Danmarks største spionsager og spille Cosmic Top Secret, hvor det gælder om at løse spillets gåde.

Sommertid er vikingetid Roskilde: På Vikingeskibsmuseet kan du i sommersæsonen gå direkte fra de 1000 år gamle vikingeskibe udstillet i Vikingeskibshallen og ned til Museumshavnen, hvor du kan stævne ud i en af vikingeskibenes efterkommere - de traditionelle nordiske træbåde. Prøv også at bygge træbåde i miniformat, hør de dramatiske fortællinger i museets audioguide eller løs MuseumsMysteriet på din telefon.

Tog, busser og færger Hørve: Odsherreds Trafikmuseum har fokus på den lokale kollektive trafik. Kom og se museets udstillinger om blandt andet færgeruterne til Orø, billettens historie og om det rullende materiel ved Odsherredsbanen, Hørve-Værslev Jernbane og Høng-Tølløse Jernbane. For store og små tog trafikentusiaster. Se mere på www.trafikmuseet.dk.

Økologisk gris med mere Vipperød: Er man på jagt efter en portion økologisk grisekød til grillen, kan det anbefales at smutte en tur forbi Birthesminde. På den familiedrevne gård ved Vipperød i bunden af Isefjorden kan man se de cirka 200 fritgående grise, og handle i den ubemandede gårdbutik.

På Odsherreds Kunstmuseum og Malergården kan man lave sin egen monotypi. Foto: Museum Vestsjælland

Lav din egen monotypi Asnæs og Grevinge: En monotypi er et enkelttryk, og teknikken er ikke svær at lære. Bliv inspireret og lav dit eget på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs og Malergården i Grevinge. 3. og 5. august er der workshops på kunstmuseet og den 4. og 6. august er der på Malergården. Se tider og info om billetbestilling på www.vestmuseum.dk.

Tag i oldtidslaboratoriet Nykøbing Sj.: I oldtidslaboratoriet ved Odsherreds Museum kommer man rundt om hverdagen i oldtiden. Få fif til at spotte skjulte skatte og oldtidens magiske tegn i naturen. Led både i museets store have og i den omkringliggende natur. Her finder vi også materialer til at skabe flotte billeder - lige til at tage med hjem. Se mere på www.vestmuseum.dk

Byvandring i børnehøjde Kalundborg: Tag familien med og leg historiedetektiv sammen med Kalundborg Museum. Gå rundt i byen og i området omkring museet og find spor, der afslører, hvad byen er lavet af og hvordan den ser ud i børnehøjde. Se mere på www.vestmuseum.dk

Lav dit eget legetøj Holbæk: Holbæk Museum er inspireret af besættelsestidens legetøj. Besøg museet og lav nyt af genbrugsmaterialer som fx gamle klude, cykelslanger og tomme æsker. Lær også at spille kuglespil. Se mere på www.vestmuseum.dk.

Slib værktøj på havnen Holbæk: Tag sløve knive, økser eller stemmejern med til Holbæk Havn og få vejledning i, hvordan man sliber redskaberne skarpe med forskellige typer af slibesten og værktøjsstål. Der bruges ikke roterende værktøj eller bænkslibere, så børn fra 12 år kan også være med. Se mere på www.vestmuseum.dk

Dukketeater for de mindste Sorø: Forestillingen om Eskil, hætten og ulven, som spiller på Sorø Museum, handler om relationer mellem børn. Dukken Eskil kan godt være lidt af en drillepind, men er det smart at drille, når man gerne vil være en ridderhelt og har en ulv i hælene? Stykket fremføres af Dukkeriget, der består af Jane Hyldgaard og hendes dukker. Er for hele familien - men især de 3-9-årige. Se mere på www.vestmuseum.dk.

Prøv kræfter med gamle lege Sorø: Mange af de gamle lege er fulde af bevægelse. På Akademigrunden i Sorø kan man trække vi tov, løbe tagfat og prøve andre gamle lege, der er lette at lære og ikke kræver nogen forudsætning. Se mere på www.vestmuseum.dk.

Mysteriejagt i Lejre Lejre: Gennem ledetråde bliver I sat på sporet af det gådefulde Lejre. Jagten begynder og slutter ved Lejre Museum. Her vil I få udleveret en oplevelsespakke, der leder jer på rette vej i naturen. Se mere på www.romu.dk.

Tag med familien på kongevandring Lejre: Turen begynder ved Lejre Museum. Derfra står den på en oplevelsesrig og sansefyldt tur i kongerigets begyndelse. Der skal kæmpes i kongehallen, drikkes bjørneblod og mærkes de nordiske guder helt tæt på. Anbefalet aldersgruppe: 6-10 år. Se mere på www.romu.dk.

Byg Roskilde Festival i LEGO Roskilde: På Ragnarock i Roskilde står LEGO-modellen af Orange Scene der allerede. Men i år er campingområdet udvidet, så publikum selv kan fylde det ud med personlige Roskilde-camps og glade festivalgæster. I værkstedet er der bunker af telte og campingstole med mere indsamlet på campingområdet efter Roskilde Festival. Slip kreativiteten løs og giv det gamle skrald liv igen Se mere på www.romu.dk.

Barn under Besættelsen Roskilde: Besættelsen vendte op og ned på dagligdagen for den almindelige roskildenser. Der var vareknaphed på næsten alt. Man skulle derfor være kreativ, når der hverken var mel til kagen, stof til bryllupskjolen eller mulighed for at få et nyt stykke legetøj. På Roskilde Museum kan du lære, hvordan børn under besættelsen kunne lave en legetøjsfaldskærm af ting, der var i hjemmet. I museumsgården kan man prøve at løbe med trillebånd eller hoppe mønstre i elastik. Se mere på www.romu.dk.

Løs mysteriet på møllen Lejre: Tadre Mølle i Lejre lægger område og vandmølle til familier på mysteriejagt. Mysteriet er primært for børn i alderen 6-12 år, tager cirka en time at gennemføre og kan hentes i møllens café. Se i øvrigt den fantastiske vandmølle i aktion. Se mere på www.romu.dk.

DSB K 564 trækker læsset, når Vestsjællands Veterantog kører mellem Høng og Gørlev. Foto: Vestsjællands Veterantog

Hop på veterantoget Høng/Gørlev: Vestsjællands Veterantog har klargjort al materiel og sat gang i sommerens kørsler på jernbanesporet mellem Høng og Gørlev. Togene vil primært blive fremført af det flotte damplokomotiv DSB K 564 fra 1899. Veterantoget kører tre dobbeltture alle søndage frem til 8. august samt tre-fire dobbeltture alle torsdage frem til 5. august. Se mere på www.dit-veterantog.dk.

Sig hej til dyrene Sjælland: Der er god mulighed for at komme til at hilse på dyrene i de forskellige dyreparker og zoologiske haver. Besøg for eksempel Pangea Park ved Bjæverskov, Odsherred Zoo Rescue eller børnezooen Zoopark Sydsjælland. På Lolland og Falster er Knuthenborg Safaripark og Krokodille Zoo gode muligheder.

Sporvogn med rigtige hestekræfter Jystrup: På Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er der masser af muligheder for at prøve de gamle elektriske sporvogne, se veteranbiler eller prøve sporvogne trukket af rigtige heste. Se mere på www.sporvejsmuseet.dk.

Nyvang som i de gode, gamle dage Holbæk: Det emmer af liv i den gamle landsby og udover de aktiviteterne i de mange historiske huse, kan man lege og spille spil som dengang. Se mere på www.oplevelsescenternyvang.dk.