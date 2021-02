Se billedserie Kunsthal Kongegaarden i Korsør byder - når museerne får lov til at åbne igen - på tre unikke udstillinger af samtidskunst, som alle ifølge leder af kunsthallen, Henrik Broch-Lips, skal rykke ved vores verdensbillede og gøre os klogere på os selv. Her ses han med et par dåser vind. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: God kunst er provokerende - og provokerende kunst er dårlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God kunst er provokerende - og provokerende kunst er dårlig

Oplev - 06. februar 2021 kl. 07:30 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I 1771 tjekkede Caroline Mathilde og Johann Friedrich Struensee ind på Kongegaarden i Korsør i et kort øjebliks lykke, inden de, ganske kort tid efter, begge gik en trist skæbne i møde på grund af deres indbyrdes kærlighed. Også Caroline Mathildes mand, Christian 7. har frekventeret Kongegaarden, så historiens vingesus er i den grad allestedsnærværende den dag i dag, hvor Kongegaarden stadig i sin imposante Rokoko-værdighed byder gæster indenfor i Algade 25 i Korsør.

I dag er lejligheden imidlertid hverken en overnatning eller et godt måltid mad, men et kig ind i kunstens verden.

Udfordre og provokere For hvad der begyndte som Store Værtshusgaard er siden forandret til Kunsthal Kongegaarden, hvor skiftende udstillinger med samtidskunst skal udfordre, pirre og provokere den besøgende.

- Den gode kunst skal udfordre os, gøre os forundret og endda usikre. Og samtidig med at vi bliver tankeprovokeret, bliver vi både mere tolerante og klogere på os selv og verden, siger Henrik Broch-Lips, der ynder at omskrive Harald Giersings over 100 år gamle citat:

»Al god kunst er politisk - og al politisk kunst er dårlig« til »Al god kunst er provokerende - og al provokerende kunst er dårlig«. Han trådte til som daglig leder af Kunsthal Kongegaarden i sommer. Han er kunsthistoriker og har i flere årtier været med til at sætte den kunstneriske dagsorden i Danmark på forskellig vis - blandt andet som flerårig leder af Kunsthal NORD i Aalborg.

Præget af corona Tiden, siden han tiltrådte i Korsør, har som alle andre steder været præget af corona, og derfor er planlagte udstillinger også her skudt frem i tiden. For nærværende lægger netop den ene ud af to udstillinger sig i slipstrømmen på historien om dronning Caroline Mathilde og Johann Friedrich Struensee.

Udstillingen bærer navnet: »De uønskede« og er netop en stedspecifik soloudstilling med skulpturelle installationer og 3D-printede objekter, der skaber spidsfindige bindeled mellem Kongegaardens historiske rammer og stedets store samling af værker af Harald Isenstein, som er blevet skænket til Kongegaarden for år tilbage.

Det er billedkunstner Morten Modin, der står bag udstillingen, og han har skabt en række farverige 3D-printede buster, der både perspektiverer de to uønskede »oprøreres« overnatning i Kongeværelset og Harald Isensteins klassiske buster formet i hænderne.

Billedkunstner Morten Modin har skabt et farverigt og spændende univers af 3D-printede buster af Caroline Mathilde og Johann Friedrich Struensee. Foto: Anders Ole Olsen

Vind fra hele verden Den anden udstilling i Kunsthal Kongegaarden er med Steen Rasmussen, der i mange år har arbejdet med at skabe borgerinvolverende og politisk-kritiske kunstprojekter i såvel danske udkantsområder som i globale brændpunkter.

Han har gennem tyve år blandt andet indsamlet vind i hele verden. Udstillingens titel er »No borders« og den refererer både til den rumlige grafikoplevelse i form af en interaktiv, labyrintisk ruminstallation og den tvetydige, grænseløse vind, der metaforisk er positiv, men aktuelt med pandemier og forurening også er temmelig problematisk.

Kunst skal få os til at se - Det, som kunsten kan og skal, er at udvikle os og få os til at se noget, som vi ikke kunne se før, siger Henrik Broch-Lips. Han håber, at han med sine ambitioner for Kunsthal Kongegaarden kan sætte Korsør på landkortet som kunstens by med særligt fokus på samtidskunst.

Henrik Broch-Lips anerkender, at samtidskunst kan virke krævende, og at det kan være nødvendigt at tilgå kunsten med et åbent sind, men at belønningen samtidig er så meget desto større.

Kinetiske lydskulpturer Lørdag den 20. marts er Kunsthal Kongegaarden, om corona vil det, klar med en udstilling af Julie Østengaard, der byder ind med en original lydinstallation med 16 kinetiske lydskulpturer, der fysisk og rumligt undersøger samspillet mellem akustisk og elektronisk lyd. Udstillingen har fernisering lørdag den 20. marts klokken 14 og som en del af ferniseringen laver Julie Østergaard en performance i koncertsalen klokken 14.30. Tilmelding til samtlige ferniseringer i Kunsthal Kongegaarden, hvis datoer blot er foreløbige og med forbehold, kræver tilmelding på forhånd på info@kongegaarden.dk. Tjek også gerne www.kongegaarden.dk for yderligere information og opdatering.