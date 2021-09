Se billedserie Jan Gintberg er klar med et nyt show, hvor han blandt andet giver Generation P en røffel. Foto: Mingo Photo

Gintberg revser Generation P

Oplev - 04. september 2021 kl. 07:11 Af Lars Jørgensen

Jan Gintberg er tilbage med et nyt standup-show, der blandt andet langer ud efter de mange, der tager tingene alt for bogstaveligt og alvorligt. Vi lever i bademestrenes tid, mener han.

Den evindelige jagt på Instagram-likes. Den konstante krænkelsesparathed. Den trættende udskamning på tværs af generationer. Kampen for at være den mest højtråbende i ekkokammeret.

For komiker Jan Gintberg er der noget helt galt med folks syn på dem selv og andre i disse år. Og det tager han godt og grundigt fat på i sit nye show, »Død Eller Leende«, som rammer landet i efteråret.

- Der har været nogle bevægelser og fokus omkring det identitetspolitiske de senere år, som satte mig i gang. Det er især her, jeg har fået brændstoffet til mit nye show, fortæller Jan Gintberg.

- Jeg er - må jeg jo erkende - blevet ældre. Og det får mig nok til at kigge lidt mere distanceret på de ting, der er oppe i tiden. Og der har vi p.t. at gøre med en Generation P - P for »pålydende« - som både undrer og fascinerer mig. Vi er efterhånden blevet så bange for at gøre noget som helst, fordi alt bliver taget så alvorligt. Det er jo lige før, at der ikke er nogen, som tør klæde sig ud som Batman længere på grund af flagermusen i Wuhan, siger han med vanlig indigneret stemmeføring efterfulgt af en kort latter.

Bademestrenes tid Det er tre år siden, at den nu 57-årige komiker sidst var på turné, dengang med showet »Gintberg Reder Verden«. Siden har han blandt andet lavet forskellige tv-programmer som for eksempel »Gintberg og De Sidste Patriarker«. Og så har han altså sideløbende skrevet materiale til sit aktuelle show - i øvrigt i samarbejde med Carsten Eskelund og Michael »MC« Christiansen. I »Død Eller Leende« undrer han sig blandt andet over den politiske korrekthed og folks trang til at slå andre oven i hovedet med, hvad man bør og ikke bør gøre, mene og tænke.

Jan Gintberg - »Død Eller Leende« på Sjælland 10. september: Ringsted Kongrescenter

7. oktober: Roskilde Kongrescenter

28. oktober: Royal Stage, Hillerød

4., 5. og 6. november: Bremen Teater, København

12. november: Falkoner Salen, København - Vi lever i en tid, hvor folk - især på grund af sociale medier - konstant jagter anerkendelse og gør sig til dommere over andre, siger Jan Gintberg og fortsætter:

- Det er blevet bademestrenes tid. Især på nettet er der en gigantisk horde af bademestre, som render rundt og holder øje. Og fortæller andre, hvad de må - og især - ikke må. De sociale medier eksisterer virkelig på godt og ondt. Man taler om, at de gør os til en global landsby. Ja, ja - men de gør os altså også alle sammen til landsby-tænkende, hvor alle holder øje med alle, fastslår han, inden han fortsætter:

- Det gode ved landsbyerne i gamle dage var, at hvis en blev for højtråbende til debatterne nede i forsamlingshuset, så blev vedkommende altså bare bedt om at holde sin kæft og sætte sig ned. Eller der kom et »Gå nu hjem med dig, Henning!«. Det er altså sværere, når vi alle sidder bag en skærm.

Jan Gintberg er svær at stoppe, når talestrømmen for alvor kommer op i fart. Den ene tanke, fører hurtigt den næste med sig, og ordene falder hurtigere, end en 13-årig kan nå at dele hjerter ud til venindernes Instagram-opslag, hvor det nyeste fra shoppingcentrenes afdelinger for småt brændbart vises frem.

- Internettet har været den absolut største ændring i nyere tid i menneskehedens historie, i forhold til hvordan vi interagerer med hinanden. Jeg kan godt forstå, at mange har svært ved at være rigtig til stede i det og har svært ved at håndtere den evige jagt på likes og anerkendelse. Og der er vi jo igen inde ved det med at tage alt, hvad vi ser og hører for pålydende. Det skal man ikke! siger Jan Gintberg med høj stemmeføring.

Alle holder øje med hinanden, og Jan Gintberg mener, at vi lever i bademestrenes tid. Foto: Mingo Photo

Boomere og bred ymer Generationsskellet er et emne, der fylder en del i showet.

- Jeg kommer også ind på generationskampen. Jeg vil for eksempel rigtig gerne have, at de unge stopper med at sige »boomere«. Det svarer efterhånden til at bruge udtrykket »bred ymer«. Yngre generationer skal lære at være lidt mere hårdføre og selv tage ansvar. Jeg kalder dem også generation »TUC-kiks« - fordi de er så skrøbelige, og når man først har stiftet bekendtskab med én af dem, så gider man ikke flere lige med det samme, griner Jan Gintberg.

Han er dog helt med på, at han ikke bare kan stille sig op og slå de unge i hovedet med generationsjokes uden selv at falde rungende ned i det ekkokammer, han harcelerer mod.

- I showet er der selvfølgelig også en udstilling af mig selv og min egen generation. Næsten alt, hvad jeg laver, er med en kerne af selvironi. Man er nødt til at grine af sig selv - ellers bliver det hele så kedeligt, siger han.

Med både sexisme, køns- og generationskamp på programmet er han godt klar over, at han stikker hånden i en hvepserede. Men det er nu en gang komikkens lod at tage fat på nogle synspunkter, som godt kan dele vandene.

- Man skal som komiker selvfølgelig altid overveje, om éns materiale bliver for sexistisk eller støder folk på anden vis, men min og mine kollegaers fornemmeste opgave er nu en gang at tale imod tidsånden. Det er jo ikke satire, hvis ikke det går imod noget etableret. Og det er der brug for nu, siger han.

- Vi har en god angelsaksisk tradition for at gå til stålet i vores humor. Det håber jeg inderligt, at vi kan blive ved med, slutter Jan Gintberg.