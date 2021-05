Se billedserie Køkkenchefen på Rønnede Kro har lagt ganske stor magt i hænderne på gartneren på Bosei. For det er årstidens grønt, der bestemmer menuen. Her er friske urter med til at tilføre syrlighed til smørrebrødet. Foto: Thomas Olsen

Gartneren bestemmer hvad kroen serverer

Oplev - 28. maj 2021 kl. 07:15 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Køkkenchef på Rønnede Kro, Anders Holst, er generelt en mand, der glæder sig. Til de nye kartofler, de grønne asparges, de modne jordbær.

- Vi har lige fået nogle helt spæde salathoveder fra David Brook Rosen, der er gartner i haven på Bosei. Så vi er naturligvis i gang med at finde ud af, hvor de kan få hovedrollen, siger Anders Holst.

Sammen med restaurantchef Martin Wulffeld er det ham, der byder inden for på Rønnede Kro.

Efter flere måneders coronabetinget nedlukning står gæsterne nærmest i kø for at bestille bord.

- Vi har lige haft fuldt hus Kristi himmelfart både til frokost og aften, fortæller Martin Wulffeld.

Smørrebrød med koldrøget laks Rugbrød fra Karise Bageri

Smør fra Aabybro Mejeri

Hytteost

Koldrøget laks i tykke skiver

Tomater - blancherede og syltede - og tørrede og syltede

Syltet fennikel

Sankthansurt, røllike og strandfladbælg til pynt

Drysses med tørret purløg Det er især smørrebrødet, der sælger.

Hjemmerøget laks. Kalvetatar. Hønsesalat.

- Vi forsøger altid at give vores retter et morderne tvist. Hønsesalaten er for eksempel med coppa-skinke, fortæller Martin Wulffeld.

Og det er i viktualierummet, guldet gemmer sig.

- Vi manglede noget syre i en ret, og så kan Anders (Holst) gå ind og finde ramsløg-blomster, han syltede sidste år. Det giver prikken over i'et, siger Martin Wulffeld.

Men der er ingen tvang. Vil du have en schnitzel, kan det også klares.

- Vi serverer også husmandskost, når der er bud efter det. Vi er nødt til at have den bredde menu, konstaterer Anders Holst.

I sæson Men de nye kartofler må du altså vente lidt på endnu.

- Vi får vores kartofler fra Kildemarksgården ved Haslev. Jesper Hansen fortalte forleden, at kartoflerne var på størrelse med store hasselnødder - og at der kun var én kartoffel under hver plante endnu, fortæller Anders Holst.

- Så ændrer vi menuen, alt efter hvad vi kan få. Ganske snart bliver én af mulighederne noget med spæde salathoveder.

Coronanedlukningen er i køkkenet blevet brugt til at konservere alt, hvad der overhovedet kan konserveres.

- Vi er begyndt at ryge selv. Laks, skinke og spegepølse blandt andet.

- Og så har vi tørret og syltet og fermenteret alt, hvad vi har kunnet komme i nærheden af, siger Anders Holst.

- Og vi er så heldige, at vi har nogle rigtigt gode kontakter. Én kommer med svampe og urter. Derfor kan jeg love dig, at afpyntningen af smørrebrødet er anderledes næste gang, du kommer - for så er de urter, jeg har brugt i dag, ikke længere i sæson, siger Anders Holst.

Restaurantchef Martin Wulffeld og køkkenchef Anders Holst sætter en ære i at byde gæsterne på Rønnede Kro på lokale råvarer i sæson. Foto: Thomas Olsen

Brug det hele Dagens udgave af smørrebrød med koldrøget laks er for eksempel pyntet med frisk sankthansurt, røllike og strandfladbælg. For nogle stauder - måske endda ukrudt. For køkkenchefen på Rønnede Kro er der tale om de sidste detaljer, der løfter et godt måltid til nye højder.

- Nej, nej. Det er ikke ukrudt. Det er urter fyldt med smag. Prøv strandfladbælg. Som ærtebælg, men endnu kraftigere i smagen, formaner Anders Holst.

Hvad der er i vejen eller til overs for andre, udnytter han til at tilføje smagsnuancer.

- Vi laver også vores egen snaps. Her er én på skovmærke, og Anders har også lavet én på blommesten, fortæller Martin Wulffeld.

- Blommesten har sådan en marcipan-agtig smag. Helt perfekt til snaps, supplerer Anders Holst.

- Og stenene har vi jo i forvejen, når vi laver blommekompot, tilføjer han.