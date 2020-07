Se billedserie Kværkeby Fuglereservat findes kun på grund af én enkelt mand, som i 1970 købte en nedlagt grusgrav og gennem 40 år omdannede det til et helt unikt naturområde. Her nyder Per Thomsen (tv) og Jon Feilberg den ellers så udskældte svalderkåls smukke blomst foran Kværkeby Fuglereservats sø. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gammel grusgrav er endt som idyllisk oase

Oplev - 04. juli 2020 kl. 09:00 Af Ulla Jensen, Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Engang var det 100.000 kvadratmeter store areal ved Kværkeby en nedlagt grusgrav. I dag er det en betagende oase med en stor sø og et rigt plante- og fugleliv.

Kværkeby Fuglereservat, der ligger øst for Ringsted, midt mellem Kværkeby Kirke og Vigersdal Å, er, så vidt vides, landets eneste foreningsejede naturareal.

Reservatet blev født for 50 år siden som en vanvittig idé opstået hos tilflytteren Gunner Goddik. Han købte området, fik hjælp fra en stribe eksperter og brugte de næste 40 år al sin fritid på at omdanne det til et sted med en vild og uforstyrret natur.

Det skulle være den slags natur, som han huskede fra barndommen i Vedbæk, men som allerede i 1970 var i kraftig tilbagegang i Danmark.

Gunner Goddik kaldte sit sted for »Kværkeby Eksperimenterende Fuglereservat«, og efterhånden, som visionen tog form, stødte frivillige borgere til projektet.

200 observerede arter I 2008 talte den daværende ejer sig frem til 200 observerede dyrearter. Der var 150 fuglearter, heraf 64 ynglende. Resten var pattedyr, fisk, krybdyr og padder.

Kværkeby Fuglereservat kan i 2020 fejre dobbelt jubilæum, henholdsvis 50 år og 10 år. I 1970 blev reservatet oprettet af Gunner Goddik, og i 2010 overtog foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner driften.

Coronakrisen har hindret et jubilæumsarrangement i foråret, men håbet er, at det kan gennemføres i august.



De kommende åbne ture er følgende:

Snapsetur, Blå Flag: Søndag den 23. august, klokken 10:00-13:00. Guide: Jens Kruse og Jon Feilberg.

Naturens Dag: Søndag den 13. september, klokken 10-13. Guide: Jon Feilberg.



Se mere på Se mere på www.fuglereservat.dk for flere oplysninger og eventuel tilmelding. Drømmen om at skabe et biotop-lignende uforstyrret naturområde var tæt på at være indfriet. Det samme var hans pensionsalder. Som 75-årig var han begyndt at se sig om efter arvtagere til fuglereservatet.

Med hjælp fra landsdækkende fonde og LAG-ordningen blev naturområdet i 2010 købt af en nystiftet forening, som siden drev det videre og løbende foretog forbedringer af faciliteterne.

Nu blot med navnet Kværkeby Fuglereservat. Eksperimentet var lykkedes.

Et stigende antal medlemmer kan nu frit komme og gå - selvfølgelig under hensyn til især det ynglende dyreliv i sommerhalvåret.

Handicapvenlig natur Området er efter overtagelsen anlagt med brede, stabile og handicapvenlige naturstier. Et højtbeliggende hus med »museum« og tilhørende toiletforhold er ligeledes tilgængelige for kørestolsbrugere.

Til reservatet knytter sig desuden en aktiv bestyrelse og medlemmer, der gerne bidrager med frivillig arbejdskraft til fuglereservatets vedligehold.

Reservatet er med andre ord en stor succes med næsten 450 medlemmer, fortæller formand for bestyrelsen, Jon Feilberg, da han sammen med et andet bestyrelsesmedlem, Per Thomsen, viser rundt i den rekreative perle midt på Sjælland.

På turen i det grønne skiftes de to erfarne naturfolk til at nævne planter, insekter og fugle, som titter frem hist og her.

I forårs- og sommermånederne går man ad en særlig sti for at beskytte det ynglende dyreliv. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vred gøg og vandnymfer - Det her krat er altså så godt til nattergalen. Det er med vilje, vi lader det ligge og rode. For der sidder altid en nattergal og synger i krogen, siger Jon Feilberg og peger på et buskads tæt på søen.

Nattergaleture er blandt de årligt tilbagevendende og populære begivenheder. Andre ture arrangeres løbende - flest for medlemmer, men også for ikke-medlemmer.

Kort efter ser formanden en guldsmed over reservatets blikstille sø, som denne varme junidag ånder af en særlig fred. Stille er her ikke. Men lydbilledet består af et orkester af fuglekvidder akkompagneret af vage sus i trætoppene og et lille plask i søen, hvor åkander, nøkkeroser og vandnymfer residerer.

- Vandnymferne danser. Første gang, man ser det, tænker man, hvad er det her for noget eventyr. Det er »från hinsidan«, udbryder formanden begejstret og tilføjer:

- Hov, nu kan vi også høre gøgen, der skælder ud.

Plads til skvalderkål Sådan bliver de ved. Selv parcelhushavens uglesete skvalderkål ophøjes her for plantens sande værdi.

For variationen, roen og det uforstyrrede liv er i højsædet her i den engang så triste gamle grusgrav, der i dag er endt som en slags paradisets have. Her er plads til et dyreliv, der ellers er trængt massivt tilbage i det opdyrkede Danmark. Så her færdes man med respekt for livet i det grønne.

Kværkeby Fuglereservat

Bjergvej 77, 4100 Ringsted