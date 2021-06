Se billedserie På stranden er der masser af muligheder for at finde ingredienser til måltiderne. Med en ny bog i hånden kan du roligt gå på jagt efter tang, strandplanter og skaldyr langs de danske kyster. En østvendt strand med lerskrænter og sten er ofte et godt sted at finde planter. Foto fra bogen

Gå på strandhugst med god samvittighed

13. juni 2021

De danske kyster bugner af gode råvarer. Man skal bare lære dem at kende. I en ny bog hjælper to havbiologer med at identificere tang, planter, muslinger, krabber - og mange flere ting - og hvad man kan bruge dem til i køkkenet.

- Vi har forsøgt at kombinere det faglige med det at gå en tur langs stranden med sin familie, kæreste eller venner. Det er også en guide til at samle nogle af de arter blandt planter, dyr og tang, som er spiselige, siger havbiolog Michael Bo Rasmussen, som har skrevet »Stranden Dyr og Planter« sammen med sin kollega Annette Bruhn fra Aarhus Universitet.

- Håbet er, at man har bogen - og badetøjet - med på stranden og går på skattejagt efter for eksempel blæretang og blåmuslinger eller prøver at stryge rejer. Vi håber, at bogen kommer til at stå i ethvert sommerhus, griner han.

Få forholdsregler Intet sted i Danmark er der mere end 52 kilometer til havet, så der er masser at finde i bølgerne og på stranden langs de danske kyststrækninger. Forfatterne opfordrer da også til, at man bare kommer i gang. Der findes nogle få, men vigtige forholdsregler, der er nemme at leve op til. Man skal altid samle ind i områder med rent vand og mindst 300 meter fra spildevandsudløb eller andre potentielle kilder til forurening. Saml aldrig ind fra strandopskyl. Høst kun de friske skud fra tangplanterne og tjek for forekomst af mikroalger, hvis du samler skaldyr. Badevandskvalitet og forekomst af mikroalger kan tjekkes på henholdsvis Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

»Stranden - Dyr og Planter« er skrevet af Michael Bo Rasmussen og Annette Bruhn og illustreret af Susanne Weitemeyer.

112 sider. Er udkommet på Koustrup & Co.

Bogen indgår i serien »Små bøger med stort indhold« Bogen fungerer som et opslagsværk, hvor man via tekst, billeder og Susanne Weitemeyers tegninger kan blive klogere på de forskellige arter. Samtidig er der bagerst i bogen et afsnit med lettilgængelige opskrifter.

- Der er rigtig mange muligheder. Man kan for eksempel samle strandsennep og lave pesto. Man kan prøve at finde knivmuslinger, tang og planter - og i det hele taget kombinere det, der er langs vandet med det, der er i vandet, siger Michael Bo Rasmussen.

Havbiologen bor i Dollerup Bakker ved Viborg og har både på gåture i nærområdet og i forbindelse med sit arbejde, hvor han blandt andet forsker i tangplanter, lagt mærke til danskernes stadig stigende interesse for naturen.

- Folk har fundet ud af, hvad den danske natur har at byde på - også ved kysterne. Jeg er ikke så bekymret for, om den øgede brug af naturen har en skadelig virkning. Vi har 9000 kilometer kyststrækning i Danmark, og jeg har altså svært ved at se den almindelige turisme og naturglade danskere som en trussel. Så længe man er opmærksom og for eksempel kun plukker de øverste skud på tangplanterne, siger han.

Pesto med strandsennep (opskrift fra bogen) 100 g. strandsennep (ca. 3 håndfulde)

3 spsk. olivenolie

40 g parmesanost

30 g pinjekerner

Salt



Skyl strandsenneppen godt i koldt vand. Rist pinjekernerne, så de får farve.

Kom alle ingredienser i en foodprocessor eller blender. Smag til med salt.

Kom eventuelt ekstra olie i, så du får den rette konsistens.

Klimaændringer spiller ind Hvor man finder de forskellige arter af planter og dyr langs stranden afhænger til en vis grad af, hvor i landet, man befinder sig. Alle steder vil det dog være muligt at finde nogle af de arter, som optræder i bogen.

- På Sjælland er der mest sandede kyster, og for eksempel muslinger og tang bliver ikke på samme måde som andre steder i landet slået i stykker i brændingen. Man plejer også at sige: Jo mere salt vandet er jo flere arter er der i det, siger havbiologen.

De seneste års temperaturstigninger har selvfølgelig haft stor betydning for havbiologernes arbejde og registreringer. For eksempel har flere af de nordlige tang-arter det svært, når vandtemperaturen kommer over 20 grader, og vi ser i øjeblikket en tilbagegang for flere af arterne.

- Der er også kommet flere invasive arter til. For eksempel breder butblæret sargassotang sig - også på Sjælland. Det samme med stillehavsøsters, som i Limfjorden kæmper med Limfjordsøsters om pladsen, fortæller Michael Bo Rasmussen.

Med bogen håber forfatterne, at endnu flere får øjnene op for at passe på havet og naturen langs kysterne.

- Stranden er overgangen mellem det kendte og det ukendte. For os handler det om at gøre det ukendte kendt. Blandt andet fordi vi tror på, at det man kender, passer man også på, fastslår Michael Bo Rasmussen.