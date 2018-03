Se billedserie Omkring påske vil der være rig mulighed for at spotte blandt andet rådyr, græssende gæs og havørne i naturen omkring Kongskilde Naturcenter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Gå på opdagelse ved den historiske vandmølle

Kulturspor, rigt dyreliv og enestående natur er, hvad man kan se frem til, hvis man tager en tur til det nye Kongskilde Naturcenter.

Vandet risler nede i Møllebækken, og ud gennem sprækker i skrænten løber små vandkilder ud af den frodige jord. Solen skinner, og oppe fra trækronerne kan man høre spætten banke på et hult træ.

- De små huller deroppe er lavet af spætter, forklarer Kirsten Blicher Friis, der er naturvejleder i Kongskilde Naturcenter, imens hun traver langs bækken, som længere nede munder ud i den nordlige ende af Tystrup Sø.

Besøg Kongskilde Naturcenter Kongskilde Naturcenter tilbyder otte forskellige vandreruter på mellem en og syv kilometer.

Udstillingen om naturen nord for Tystrup Sø samt det tilhørende akvarium i den gamle vandmølle holder åbent fra 8 til 18 om sommeren og fra 10 til 16 om vinteren.

Toilettet i vandmøllen er altid åbent, så man kan komme på toilettet og få vand inden vandreturen.

Du finder Kongskilde Naturcenter på Skælskørvej 29, 4180 Sorø.

Find inspiration til andre naturoplevelser i påskedagene på sn.dk/oplev. Ruten er blot én af de otte vandreruter, man kan vælge, når man ankommer til Kongskilde Naturcenter. Når man ankommer, kan man også se, hvordan Møllebækken udspringer fra Møllesøen.

Her vidner en gammel vandmølle fra 1910 om, at vandets kraft engang er blevet brugt til at lave strøm på stedet.

Rykket ind i vandmøllen

Det er snart et år siden, at Naturstyrelsen åbnede det nye Kongskilde Naturcenter i den nedlagte vandmølle.

På 2. sal kan man i dag gå på opdagelse i en planche-udstilling, hvor man får en hurtig introduktion til den smukke natur nord for Tystrup sø. Kommer man på besøg, kan man blive klogere på, hvordan selve søen blev dannet af en gletsjer ved sidste istid, de usædvanligt mange kilder, der løber ud af jorden i området, det rige fugle- og dyreliv samt den gamle vandmølles historie.

Strøm til dejmaskinerne

I dag kan besøgende med fisketegn fiske efter aborrer og geder i Møllesøen, men egentlig blev søen udgravet af mennesker for at opsamle vand bag et stemværk, der stadig kan ses som en del af landskabet. Når stemværket blev åbnet, fossede vandet ned i Møllebækken og gennem vandmøllens hjul.

- Det skabte en kraft, der ved hjælp af en aksel kunne få dejmaskinerne til at røre inde ved siden af på Sorø Brødfabrik, forklarer Kirsten Blicher Friis og tilføjer, at der har ligget forskellige vandmøller på stedet siden 1282.

Senere installerede man en turbine, der var i drift frem til 1959, og i en årrække forsynede den både bagerovne og landbrugsmaskinerne på den nærliggende Kongskilde Møllegaard med strøm.

Alsidige ruter

Vandmøllen er dog ikke det eneste kulturspor på Kirsten Blicher Friis' vandrerute. På sin tur langs Møllebækken kommer hun også forbi en 5000 år gammel langdysse, der ligger lidt gemt væk mellem træerne.

- Det er en begravelsesplads fra bondestenalderen, forklarer hun og tilføjer, at der faktisk har boet mennesker i området allerede 10.000 år f.Kr. Man har nemlig fundet flinte-flækker og økser, som blev brugt til at hugge træ og skære kød.

Efter et kvarters tid når Kirsten Blicher Friis ud til Tystrup Sø, hvor der venter et storslået syn ud over vandet.

- Der er et havørne-par, der yngler ovre på den anden side af søen, siger hun og peger frem for sig.

Der er et rigt dyreliv nord for Tystrup Sø, og her ved påske-tid, kan man være heldig at spotte både rådyr, store træk af gæs, troldænder og havørne for ikke at tale om lappedykkeren, fiskehejren og blishønen. Senere på året fra juni til september kan man også bade ved sandstranden ved Tystrup Sø.