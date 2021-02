Se billedserie Rudolph Tegners statuepark er en enestående naturoplevelse og giver samtidig fantastiske prøver på billedhuggerens dramatiske kunstværker. Her er det statuen af »Kong Ødipus & Antigone«, som rækker mod vintersolen i statueparken ved Tegners Museum. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Gå på opdagelse i billedhuggerens eventyrland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå på opdagelse i billedhuggerens eventyrland

Oplev - 19. februar 2021 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Godt nok er Tegners Museum stadig vinterlukket, men hverken dét eller frostvejr får nu folk til at holde sig væk fra statueparken ved Dronningmølle på den nordsjællandske kyst. Her - i Rusland, som området kaldes - ser man unge og gamle, familier og enlige på tur i det bugtende lyng- og fyrretræsklædte landskab. Men selvom parkeringspladsen foran museet er fyldt helt op, er der masser af plads på stierne i parken.

Enestående og kuperet Naturen og landskabet er i sig selv en udflugt værd. Fra områdets højeste punkt kan man se ud over marker og til Kattegat, der ligger et par kilometer derfra. På de mange stier, der går rundt, op og ned, løber børn hujende afsted, mens de voksne smilende misser mod solen denne pragtfulde vinterdag. Naturen og det bakkede område virker nærmest som en legeplads for både små og store.

Rudolph Tegners Museum og Statuepark, Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle

Museet er vinterlukket, men åbner igen den 15. april. Statueparken er åben året rundt.

Læs mere om Rudolph Tegner og hans museum og statuepark på www.rudolphtegner.dk Området er i dag fredet. Det er ikke tilladt at cykle der, selvom mange mountainbike-entusiaster nok har slikket sig om munden, når de har set det kuperede terræn. Bortset fra i vintermånederne kan man også se får af racen Såne gå rundt i den indhegnede park.

Billedkunstneren Rudolph Tegner lagde mærke til Rusland, da han sammen med sin hustru cyklede rundt i landskabet en sommerdag i 1916. Efterfølgende opkøbte ægteparret et område svarende til 34 tønder land og rejste 14 skulpturer rundt omkring i parken.

I 1938 byggede Rudolph Tegner det både imponerende og enestående museum ved Rusland. Museet er én stor imposant bygning - uden vinduer i siderne og med 11 meter op til det store ovenlysvindue, som sørger for museets eneste naturlige lyskilde. Rudolph Tegner er selv begravet under museumsgulvet og hans kones aske støbt ind i en af skulpturerne inde på museet. Jo, armbevægelserne var store fra den ekstremt talentfulde, men også ofte misforståede, kunstner.

Dramatik og mytologi Denne dag er museets døre selvsagt lukkede, men i statueparken kan man også sagtens få et indblik i billedhuggerens værker med det dramatiske, nærmest svulstige formsprog. Udtrykket gjorde, at Tegner ikke ligefrem var velanset i Danmark i sin samtid. I Frankrig, hvor han boede i en årrække, blev han dog anerkendt for sine værker, og i dag kan man på en tur rundt i statueparken få en idé om, hvorfor hans værker vakte både postyr og beundring.

Et af de mest iøjefaldende tableauer er »Kærlighedens Mysterium«, som er tænkt som en del af kunstnerens livsværk "Livets Port«. Et andet sted i parken ser man »Sejren«, hvor en kriger løfter en slagen modstander over hovedet. Et tredje sted ser man »Herakles & Vildsvinet« og hos »Kong Ødipus & Antigone« - parkens første statue - bliver der rakt dramatisk mod himlen. Når museet holder åbent, er der i øvrigt mulighed for at lave forskellige aktiviteter. Blandt andet udleverer museet opgaver til en skattejagt, der fører deltagerne rundt til forskellige værker både inden- og udendørs.

Eventyr, dramatik og mytologi går altså her hånd-i-hånd med en unik naturoplevelse. Museet åbner først igen i april, men der er stadig god grund til at tage til Rusland. Du kan gøre det gratis og uden at overtræde indrejseforbud.