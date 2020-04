Landet over ligger 125 sten med en længde på fire meter eller mere. Her ses Bolundstenen, som ligger smukt med udsigt over Roskilde Fjord. Foto: Lars Kimer

Gå på jagt efter kæmpesten

Han har selv besøgt og beskrevet de 125 sten samt de ekstra otte under mindstemålet, der er taget med på hjemmesiden på grund af deres interessante historie. Ud over sagnene kan de store sten fortælle os noget om landskabernes tilblivelse.

- Er vi så heldige at støde på en ledeblok - altså sten af en slags vandresten, som kan komme fra bjergarter i for eksempel Norge eller Sverige - kan den være med til at kortlægge isens vandring og bevægelse under istiden.