En tur i Tryggevælde Ådal byder på både sagn og myter og ikke mindst et artsrigt dyre- og planteliv. Inge Ambus er formand for foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse. Hun har i årenes løb stået for adskillige guidede ture i det beskyttede og artsrige område på Stevns. Foto: Kenn Thomsen

Gå i ét med naturen: Ådalen fortæller historien om vores forfædre

- Her har vi en plante. Det er en giftplante, siger Inge Ambus og standser sit raske trav midt på græsstien.

- Det er en bittersød natskygge, fortæller hun og peger på planten med de lilla blomster.

Imens flyver en flok svaler rundt højt oppe i luften under de gråmelerede skyer, der dækker for solens stråler.

Vi befinder os i Tryggevælde Ådal på Stevns. I kølvandet på coronakrisen har mange danskere enten af lyst eller nød valgt at holde deres sommerferie i Danmark, og her kan naturen spille en vigtig rolle. For hvor skal man egentlig tage hen for at opleve ægte dansk natur?

Tryggevælde Å er 35 kilometer lang og løber gennem et herregårdslandskab fra Haslev i syd til Køge i nord. Åen er et af Sjællands største å-systemer og udspringer i Ulse Sø. Undervejs har den 19 store tilløb, hvoraf det største af Stevns Å.

Åen flyder langsomt i landskabet og skaber periodevis oversvømmelse langs åens enge. Sammen med rigelig kalk i undergrunden og de græssende kreaturer skabes et unik miljø, hvor sjældne blomster trives.

Ådalen er meget våd og har altid haft et meget rigt plante- og dyreliv, ligesom det historisk har været livsgrundlaget for beboerne i området



Kilder: Danmarks Naturfond og Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse Spørger man Inge Ambus, er området omkring Tryggevælde Å et godt bud. Hun er tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns og er i dag menigt medlem af bestyrelsen, og så er hun ikke mindst formand for Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse. En lokal forening, der arbejder for at bevare områdets kultur- og naturværdier.

Derfor kender Inge Ambus ådalen ind og ud, og hun har især stor viden om vådområdets planteliv. Derfor har hun gennem årene guidet adskillige ture for botanik-interesserede i engområdet.

Engens digter Gåturen begynder ved Kirkestien, der forbinder landevej 261 med landevej 209 og er den direkte forbindelser mellem de to kirker i Strøby og St. Tårnby. Imellem ligger Natura 2000-området Tryggevælde Ådal.

Vi parkerer på parkeringspladsen ved Strøby Kirke. Herfra følger vi en grussti mod vest, der har retning mod Tryggevælde Å. Stien er landsbyens gamle fællesvej og blev kaldt »fægangen«, fordi den tidligere blev brugt til at drive køer og andre kreaturer ned til vanding ved åen. Allerede her begynder den periodevise bilstøj fra den nærmeste asfaltvej at forsvinde. I stedet indtager fuglekvidder lydbilledet.

Efter kort tids gang når vi begyndelsen af engområdet. Her er opstillet en større gruppe af nye træbænke med udsigt ud over engen og en informationstavle med nogle af de planter og fugle, som kan ses i ådalen.

Tavlen fortæller også om digteren Martin A. Hansen, som blev født i Strøby i 1909. Han legede ofte i engområdet, hvor han fandt inspiration til sine digte, der handler om naturen i området omkring Tryggevælde Å.

Til højre for bænkene er der opstillet to shelters, som ikke overraskende er optaget.

Sjældne orkidéer Inge Ambus og jeg vandrer videre ned ad Kirkestien, der går over åen via en handicapvenlig bro. Åen har før i tiden været bredere og dannede dengang grundlag for en blomstrende handel, fordi man kunne sejle helt op til Hårlev. I dag er den mellem 10 og 25 meter bred.

Vi fortsætter videre ind i selve engområdet, der skyder op på begge sider af en græssti. Et par store, lysebrune køer står og gumler på det grønne græs og kigger tomt ud i luften, men deres store sult er faktisk essentiel for området, fortæller Inge Ambus.

- De skal holde græsset nede, for nogle af de mest spændende planter er ikke særligt høje, og de har det svært, hvis der vokser højt græs rundt omkring dem.

Hun går i et rask tempo, mens blikket flakker rundt på engen.

- En kødfarvet gøgeurt, udbryder Inge Ambus pludselig.

- Og her er en sumphullæbe, peger hun.

Begge planter er orkidéer, som er glade for kalkrige enge, og netop derfor findes de i Tryggevælde Ådal. Området er nemlig en såkaldt vældeng, hvor vandet vælder op fra den kalkholdige jord.

Fugletårnets udsigt Efter et par minutters gang støder vi på en gul mark, og vi kan enten gå til højre for at fortsætte på Kirkestien eller følge et spor i landskabet til venstre. Inge Ambus foreslår det sidste, for så kan vi jo lige komme forbi et fugletårn.

Vinden rusker i de gamle hvidtjørn og poppel-træer, der gror i skellet mellem engen og det lettere bevoksede spor. Nogle af dem er nok omkring 200 år, vurderer Inge Ambus. Hun begynder at fortælle om de mange forskellige fugle, som man kan opleve i engområdet.

- Nattergale, bekkasiner, viber, gul vipstjert, kærsanger, rørhøg, musvåge. Og for en måned siden blev der også observeret en havørn, fortæller den naturkyndige guide.

Efter et stykke tid kommer en lille træpæl i jorden til syne. Den har en indgravering af et fugletårn, og vi følger sporet til venstre tilbage mod engområdet, hvor bevoksningen af buske og træer bliver tættere og højere. På vores venstre side kommer en plankebro til syne, som vi træder op på, og jorden under os bliver tydelig mere våd og mudret. Netop vådbunden, som i nogle områder blander sig med den mere tørre bund, er en af grundene til det rige plante- og dyreliv.

- Der er formentlig op imod 200 forskellige arter i engområdet, fortæller Inge Ambus, der spejder efter flere arter i den fugtige jord og finder både mynte, almindelig fredløs og kællingetand.

Tidligere har Tryggevælde Å været endnu bredere, og historisk har den dannet grundlag for en blomstrende handel, fordi man kunne sejle helt op til Hårlev. Foto: Kenn Thomsen

Elverkongens rige Efter en kort gåtur gennem det grønne krat, der nu nærmest føles som en jungle, finder vi fugletårnet. Udsigten fra trætoppene strækker sig langt og flot ud over den grønne eng. Der er stort set stille, udover den jævnlige kvidren fra fuglene, og nede i græsset bevæger et par hvide sommerfugle sig lydløst rundt sammen med nogle bier og et par enkelte vandnymfer.

Men en ting er naturen. Dyrene og planterne. Noget andet er de gamle historier. Myterne og sagnene.

Inge Ambus fortæller historien om Elverhøj og Elverkongen, som også er et kendt teaterstykke. Sidstnævnte herskede over Stevns fra den østlige side af Tryggevælde Å og ud til kysten. Elverkongen tillod ikke andre konger i sit rige, men Christian den 4. vovede alligevel at krydse åen og sagde de berømte ord: »Vel er jeg ikke Cæsar, og disse bølger ikke Rubicon; men dog jeg siger: jacta est alea. Terningerne er kastede.«

- De gamle historier gør landet levende, og når vi går en tur herude, bliver vores liv også levende. Det giver en jordforbindelse til vores forfædre, og gennem landskabet og myterne får vi fortalt historierne fra dengang, siger Inge Ambus.

Hun bliver aldrig træt af at vandre rundt i naturen.

- Det er altid en ny oplevelse at gå en tur i naturen. Det er aldrig det samme. Om foråret er der eksempelvis hvidtjørn og småfugle, om efteråret kommer der hyldeblomst og rovfugle, og samtidig ændrer lyset sig. Det er aldrig det samme som sidste år, forklarer Inge Ambus.

Hun får både ro og god motion af gåturene i det fri, og ifølge Inge Ambus har det en positivt effekt, når mennesket i højere grad lever i tæt tilknytning til naturen. Derfor argumenterer hun for, at det ville være sundt for specielt børn og unge, hvis de brugte deres sommerferie i den danske natur.

- Børnene blive mere intelligente, fordi de bliver stimuleret og deres sanser udfordres af naturen. Det betyder også, at børnene bliver mindre stressede, og det har mange brug for i dag, påpeger Inge Ambus.