Gøngehøvdingen har inspireret til mange teaterforestillinger. Her er det fra Flemming Jensens version i Holbæk - med Thomas Mørk (tv.) i rollen som Gøngehøvdingen og Brian Kristensen i rollen som Ib. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Gå i Gøngehøvdingens fodspor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå i Gøngehøvdingens fodspor

Oplev - 03. marts 2021 kl. 14:55 Af Jonatan Leer, docent, Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

En dag kom min syv-årige søn og fortalte mig om, at han havde hørt om Gøngehøvdingen i Sigurd Barretts Danmarkshistorie. Han var meget imponeret af de drabelige historier om den frygtløse og kløgtige helt, der snørede de svenske soldater ved adskillige lejligheder under svenskekrigene i midten af 1600-talltet. Særligt spillede han en rolle omkring svenskernes belejring af København omkring 1658. Her var han en slags modstandsmand, der sammen med sine mænd - de såkaldte snaphaner - saboterede den svenske offensiv. Han er foreviget igennem Carit Etlars bøger om ham, som vist pynter en del på sandheden.

Det mindede mig om min egen barndom, hvor jeg som 11-årig i starten af 1992 så DR's dramaserie, hvor en ung Søren Pilmark havde hovedrollen som Gøngehøvdingen. Denne kulørte udgave af heltefortællingen bjergtog den danske befolkning og slog alle seerrekorder. Jeg var selv helt opslugt, og den inspirerede mange skovture med min bedste ven, hvor vi gemte os og forberedte overfald på svenske soldater, der dog aldrig dukkede op.

Således besluttede jeg mig for at introducere min søn til dette stykke dansk tv-historie. Den kan findes i hele 13 episoder til fri afbenyttelse på DR's åbne arkiv Bonanza. På rollelisten finder vi Per Pallesen som Gøngehøvdingens tro væbner Ib Abelsen. Han starter som uærlig mand og ender som Dronnings Vagtmester med tilhørende rød uniform. Jens Okking har rollen som den onde og skrupelløse kaptajn Manheimer, der drikker og leder mangen en dansker i fordærv. Kirsten Lehfeldt er ganske uhyggelig som heksen kulsoen. Desuden finder man også ¾ af Ørkenens sønner på rollelisten og koryfæer som Buster Larsen og selveste Jørgen Buck (aka Mads Skjern) i en af sit livs sidste roller.

På trods af denne imponerende rolleliste må man med nutidens øjne sande, at den stort anlagte produktion virker noget gammeldags. Parykkerne er for hysteriske, skuespillet for teatralsk og Sebastians syntetiske musik for crazy. Samtidig kan den noget. Jeg genoplevede min barndoms begejstring, ikke mindst takket være min søn, der levede sig 100 % med. Han har siden udviklet en vis skepsis for svenskere og hekse!

En af de ting, jeg bed mærke i ved gensynet, var alle de fine historiske bygninger, vi får at se. En sand hitparade af sjællandske herregårde og slotte. Ved lidt søgen på internettet fandt jeg frem til Svend Gønge Foreningens hjemmeside. Sådan en forening findes naturligvis! Her er der flere historier om Gøngehøvdingen samt en række anbefalede ture rundt på Sjælland i Gøngehøvdingens fodspor. Det må min søn og jeg må kaste os ud i, når vejret og corona letter. Det er en måde at opleve regionens natur og kulturhistorie på, som vil appellere til min søn. Og så skal vi naturligvis forbi Lundby Kirke, hvor der er rejst en sten for helten, og vise ham vores respekt ... og holde øje med, om de svenske soldater ligger på lur.