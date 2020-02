Se billedserie Asger Jorn, Maleri, 1943, Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Arkhøj

Fuglsang giver et nyt syn på Cobra

01. februar 2020
Af Lars Jørgensen

Fuglsang Kunstmuseum samler i en ny udstilling danske og internationale Cobra-kunstnere.

Der er næppe andre kunstnersammenslutninger, der kan bryste sig af at have haft samme indflydelse på sam- og eftertid, som Cobra. Med Asger Jorn i spidsen for den internationale sammenslutnings danske gruppe af kunstnere satte Cobra i efterkrigstiden knald på farverne og gang i de vilde penselstrøg i en grad, som ikke var set før. Nu mødes værker af eksempelvis danske Asger Jorn, Ejler Bille og Carl-Henning Pedersen med udenlandske Cobra-kunstnere som Karel Appel, Corneille og Anton Rooskens på Fuglsang Kunstmuseums nye udstilling »På sporet af Cobra. Vilde visioner 1930-2000«.

Udstillingen er kommet i stand dels ved hjælp af museets egen samling af Cobra-værker, dels i samarbejde med den tyske Collection Siemers-von Loeper.

- Vi vil med udstillingen gerne sætte de to samlinger i dialog med hinanden. Mange kender jo nok en del af de danske Cobra-kunstnere, men ikke så meget til øvrige, internationale medlemmer. Derfor er det sjovt at sætte nogle af de danske sammen med nogle af de udenlandske kunstnere, siger Tine Nielsen Fabienke, der er inspektør på Fuglsang Kunstmuseum og ansvarlig for udstillingen.

Politisk engagement »Cobra« er en sammentrækning af stifternes hjembyer: København (Copenhagen), Bruxelles og Amsterdam, og sammenslutningen var aktiv fra 1949 og tre år frem. Målet var at ændre opfattelsen af kunstens rolle og skabe et fællesskab gennem kunsten.

- Værkerne udtrykker måske ikke umiddelbart noget politisk. Men der lå i høj grad politiske holdninger bag dannelsen af Cobra. Blandt andre var Asger Jorn en stor fortaler for, at kunsten skulle fungere som en samlende enhed for folket efter Anden Verdenskrig; alle skulle have mulighed for at udtrykke sig gennem kunsten. Flere af kunstnerne var kommunister, og for nogle af dem blev det organisatoriske og politiske arbejde næsten lige så vigtigt som det kunstneriske, fortæller Tine Nielsen Fabienke.

Siden Cobra-kunstnerne huserede, er den politiske og samfundskritiske tilgang til omverden blevet en stadig større del af det at være kunstner. Og mange af nutidens kunstnere skaber på mange måder deres værker på et fundament, som Cobra var med til at lægge.

- Der er ingen tvivl om, at Cobras politiske tilgang til kunsten trækker tråde op til i dag. Man ser jo for eksempel John Kørner og Olafur Eliasson være meget politiske i deres kunst. Og det har et afsæt i de tanker, Cobra-kunstnerne gjorde sig allerede dengang, siger hun.

Et nyt formsprog - Et andet vigtigt element er, at de var med til - og talte for - at skabe en forbindelse mellem værket og den, der ser på det. Cobra ville revolutionere kunsten - og måden man så på den - og det lykkedes et langt stykke hen ad vejen, siger Tine Nielsen Fabienke.

Udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum rummer 60-70 værker i form af eksempelvis malerier, skulpturer og bøger. Der bliver altså rig mulighed for at gå i detaljer med de former og farver, der kendetegner kunstnerne.

- Cobra-medlemmerne ruskede op i datidens opfattelse af kunst. De malede helt anderledes, end det der ellers var fremme på det tidspunkt. De kom med et meget vildere formsprog; de store penselstrøg og masser af maling. På nogle af værkerne - for eksempel af hollandske Karel Appel - står malingen næsten 10 centimeter ud fra lærredet, siger museumsinspektøren.

24. januar - 26. april 2020

På sporet af Cobra. Vilde Visioner 1930-2000

Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Guldborgsund