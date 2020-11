Foreningerne har ekstra meget brug for frivillige hænder, mens corona-pandemien står på, skriver lektor Ane Dolward. Foto: Marianne Nielsen

Frivilligt arbejde kan være din mulighed for at hjælpe i coronatiden

Oplev - 18. november 2020 kl. 16:02 Af Ane Dolward, lektor, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

Det er svært at vænne sig til corona, men vi er på vej. På vej derhen, hvor vi husker mundbind, når vi skal til købmanden, og hvor vi hilsner med albuen. Vi hylder lægerne og sygeplejerskerne for deres indsats og sympatiserer med politibetjentene for deres arbejde, mens mange stiller spørgsmålet: Hvad kan jeg egentlig selv gøre?

Jo, du kan selvfølgelig gå med mundbind, holde afstand og alt det. Men der er også et mere overset sted, hvor du faktisk kan bidrage: foreningsidrætten.

Foreningsidrætten kæmper - som mange andre - med retningslinjer, hvor der er nogle regler for børn, andre for voksne, og hvor brug af offentlige faciliteter som en idrætshal omfattes nye corona-regler og -retningslinjer, som måske ikke er helt så klare, som de kunne være. Og mens foreningsidrætten hyldes for sin agilitet og omstillingsparathed, så har den også hårdt brug for flere frivillige hænder i disse tider.

De nuværende frivillige er nemlig sat på arbejde med at implementere og følge retningslinjer, der stiller krav til daglig rengøring af redskaber, restrukturering af holdtræning og ikke mindst løbende dialog med den del af borgerne, som bruger idrætsforeningen. Når krisehåndtering er sat på frivillige hænder bliver arbejdsopgaverne ud over det sædvanlige, og det sætter folk på prøve. Arbejdet er ændret til at skulle inddrive midler fra fondsansøgninger og gennemskue regnskaber for at se, hvordan de enkelte foreninger står, hvis corona fortsat slår sin skygge verden over. Motivationen kan være svær at finde, når man plejede at bruge sin tid på at udvikle træningsprogrammer til børnegymnastik i Vindinge Idrætsforening, og nu i stedet skal sætte afstandstape på gulvet, afspritte redskaber og spekulere i økonomisk stabilitet.

Det kan virke grænseoverskridende at bevæge sig ind i arenaen af frivilligt arbejde i idrættens verden under den globale pandemi, men vær ganske forvisset om, at du på ingen måde behøver at være et motionerende menneske for at være frivillig. Og mens det kræver uddannelse at løfte de coronatunge opgaver inden for hospitalsvæsnet, så er den frivillige verden et sted, hvor du med langt færre forudsætninger kan bidrage til foreningsidrætten. Faktisk skal du bare have viljen og ønske at bidrage til en bedre hverdag i dit eget lokalområde.

Så kom glad og hjælp til, så foreningsidrætten kan fortsætte på et stærkere fundament end før. Foreningsbaseret motion handler jo ikke bare om at sætte rammerne for motion i eksempelvis Vindinge by, men sådanne foreninger har ofte også et lokale virke og fokuserer på at skabe glæde og liv i byen.

Og den kan coronaen ikke slå ihjel, hvis vi hjælpes ad.