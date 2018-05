Se billedserie Et hold tyske navere har sat deres præg på glasgangen, der skal være forbindelsesgang mellem p-plads og cirkussalen, når den er bygget færdig. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fra teglværk til Makvärk

Oplev - 25. maj 2018 kl. 10:38 Af Margit Pedersen, Nordvestnyt

For 10 år siden begyndte unge at rumstere på den forfaldne Knabstrup Keramikfabrik, og lokale frygtede et nyt Christiania.

Men det var unge kultur- og økoaktivister, der valgte at gøre noget ved den ideologiske snak og arbejde på et brugerstyret kulturkraftværk - også til glæde for lokalområdet. Nu er fordums storhed på vej tilbage som kulturcentret Makvärket, men endnu kommer kun få lokale til koncerter, teater, temadage og arrangementer.

- Men vi har succes med folkekøkken første fredag i hver måned. Her kommer folk fra Knabstrup og omegn sammen med holbækkere og folk fra København, siger Lasse Koefoed Nielsen, der var med til at starte Makvärket for 10 år siden, da ideerne tog form og fart.

Han er med i den kollektive driftsgruppe på 20 personer, som mødes en gang om måneden.

Folkekøkkenet med rundvisning kan være en dør ind til kulturprojektet.

- Eller kig ind, der er næsten altid nogen i gang med at arbejde. Men det er ikke sikkert, de taler dansk. De frivillige kommer fra hele verden, forklarer Emil Thorhauge-Thejll.

Han kom som tømrerlærling fra Jylland til en af Makvärkets byggefestivaler for syv år siden og blev grebet af ideen. I dag er han med i driftsgruppen og som andre af kultur- og byggeaktivisterne flyttet til egnen.

Det muliges kunst - Det har været det muliges kunst. At gøre det selv i fællesskab på frivillig basis tager tid, bemærker Emil Thorhauge-Thejll.

Der genbruges mest muligt og købes kun nyt, når der ikke fås nok genbrugsmaterialer, som vinduerne i en ny glasgang.

Og der er kun brugt autoriserede håndværkere, når det er påkrævet.

- Det har fra start været holdningen, at lønarbejde ikke er en del af det her sted. Men i takt med, der er færre frivillige, og vi selv har mere travlt med blandt andet job, er vi begyndt at tale om, hvordan vi måske kan bløde det op. Men vi skal vi tænke os meget om, understreger Lasse Koefoed Nielsen.

Med 10.000 kvadratmeter fordelt på flere etager og bygninger, er der mange års arbejde endnu.

- Det er et 100-års projekt, og til nu er der brugt tre millioner frivillige arbejdstimer, skønner Emil Thorhauge Thejll.

Den bæredygtige ide til at skabe forandring er støttet af Realdania med en million kroner til at forvandle et tidligere pakkeri og lager til cirkussal/multisal.

Købt for to kroner Knabstrup Teglværk og Keramikfabrik er historien om et industrikompleks og en arbejdsplads for generationer af knabstruppere midt i landbrugsland. De nuværende bygninger er fra 1856.

Men i 1988 var det slut, og bygningerne stod tomme og forfaldt, indtil en kreds af naboer købte det i 1994 for en krone og stiftede Kulturfabrikken til kulturaktiviteter, liberale erhverv og småproduktion. Fem år efter opgav de og solgte stedet.

- De forlangte en krone, men vi syntes, det var for lidt og købte for to kroner. Faktisk har vi betalt fem kroner, for advokaten kunne ikke give tilbage på en femmer, husker Lars Jørgensen fra byggefirmaet Egen Vinding og Datter i Ringsted.

Bag firmaet står Fonden til Fremme for Blivende Økologisk Balance, som lejer ud til Makvärket, der også så mulighederne, tilføjer han.

Drøm om udstilling Cirkussalen er hjertet i kulturfællesskabet og huser i dag en børnecirkusklub.

Færdigt er også det store køkken med caféområde, seminarsalen i den tidligere kantine med et lille køkken og 49 sovepladser i seks rum.

Man kan leje salene med og uden sovepladser til temadage, seminarer, kurser, koncerter og møder.

Der er også lavet kontor, træ-, metal- og kunstværksted, to tagterrasser, og der bygges på en glasgang .

Nye planer er musikstudie, et beplantet filteranlæg til at rense spildevand og centralvarme via varmepumpe til at supplere masse- og raketovne.

Der arbejdes også på at få et keramikværksted med udstilling om stedets historie for på den måde at bringe det tilbage til knabstrupperne.