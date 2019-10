Se billedserie Roland Møller har en af hovedrollerne som tordenguden Thor. Foto: Profile Pictures

Fra byens underverden til nordisknatur

Oplev - 11. oktober 2019 kl. 10:17 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filminstruktør Fenar Ahmad har naturen og det nordiske sindelag i fokus i sin fortolkning af 'Valhalla'.

Hvad gør man, når man lige har lavet en af de bedste og mest roste actionfilm i dansk filmhistorie, trukket flere end 180.000 mennesker i biograferne, og det pludselig begynder at tikke ind med tilbud fra Hollywood?

For Fenar Ahmad, som instruerede 'Underverden', der tog landet med storm i 2017, var det vigtigste, at den efterfølgende film skulle handle om noget helt andet end bandekriminalitet og personlig vendetta. Så selvom det blev til flere køreture i store amerikanske biler med tonede ruder og en del møder i Los Angeles, valgte han alligevel at blive i Skandinavien for at lave nyfortolkningen af Peter Madsens tegnefilm 'Valhalla' fra 1986.

- Jeg fik nogle fantastiske tilbud med store Hollywood-skuespillere i hovedrollerne. Men jeg vil gerne have mig selv med i det. Jeg fik tilbudt en masse actionfilm - men det havde jeg jo lige lavet, fortæller Fenar Ahmad, da OPLEV Sjælland møder ham på en regnbygeramt septemberdag i København.

Fakta: Fenar Ahmad, filminstruktør

Født i 1981 i Tjekkoslovakiet.

Kom til Danmark som irakisk

flygtning i 1986.

Bor i København.

Har en datter på 11 år.

Filmografi:

Nice to meet you (2006),

Mesopotamia (2008), Den perfekte muslim (2009), Megaheavy (2010), Torshammer (2010), Ækte Vare (2014), Underverden (2017), Valhalla (2019)

Fenar Ahmad om yndlingsinstruktøren Stanley Kubrick:

- Når jeg bruger en genre, bruger jeg den for at fortælle noget om den samtid, vi er i. Det gjorde han også. Om det foregik i rummet eller et andet sted – det var en arena. Han spejlede altid samtiden, og så havde han et filmsprog, som både var modigt og originalt.

Tre yndlingsfilm:

’Full Metal Jacket’ (1987, instr.: Stanley Kubrick)

’Ondskabens Hotel’ (1980, instr.: Stanley Kubrick)

’There will be Filmografi:Fenar Ahmad om yndlingsinstruktøren Stanley Kubrick:Tre yndlingsfilm: - Jeg vil hellere lave noget, jeg ikke ved så meget om. Hvis jeg gentager mig selv, kører jeg indavl på min egen kreativitet. Det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at lave en actionfilm igen - det kan også være, at jeg laver en 'Underverden 2' på et tidspunkt. Men lige dér havde jeg brug for at lave noget helt andet, komme ud i naturen og gøre noget, jeg ikke havde gjort før, siger han.

Sammen med sin ven og fotograf på blandt andet Underverden, Kasper Tuxen, kastede han sig i stedet over en ny udgave af 'Valhalla'.

- Jeg har baseret min film på tegneserien og tegnefilmen, fordi jeg som barn faldt pladask for det univers og den streg og tegnestil, som Peter Madsen står for, fortæller instruktøren.

- Jeg var kæmpe fan af 'Valhalla' som barn. Mange år senere - efter succesen med 'Underverden' - skulle jeg bytte en gave i en boghandel. Der så jeg, at Valhalla-tegneserien var genudgivet i et større bind. Da jeg åbnede det, kunne jeg se, at der lå denne her fantastiske eventyrfilm og ventede, siger Fenar Ahmad.

Mørket skal med Født i 1981 nåede han også lige med på vognen af den store flok både børn og voksne, som lod sig fascinere af historien om Røskva, Tjalfe og Quark og de nordiske guder, da filmen kom frem. For første gang kunne Danmark præsentere en tegnefilm af høj international klasse. En film med både komik og sang - men også med dystre og mørke scener undervejs.

- Mange siger, at min film ser mørk ud, men jeg følte også, at tegnefilmen dengang var mørk. Der var måske lidt mere sjov og falden-på-halen-komedie i den, men farveskalaen og spillet mellem ild, mørke og skygger har jeg prøvet at bevare.

En af de mere dramatiske scener i 'Valhalla' er tordenguden Thors dans med Elle, som symboliserer alderdommen. I tegnefilmen ser man de to danse, mens Thor bliver ældre undervejs.

- Den scene er jeg virkelig glad for. Vi har lagt den meget op ad tegnefilmen. Sanne Salomonsen spiller Elle, og når Thor bliver ældre, har vi byttet Roland (Møller, red.) ud med hans far, Willy, og filmet scenen to gange. Så når han bliver rigtig gammel, er det faktisk Rolands far, man ser. Vi kaldte Willy ind fra Fyn. Han havde aldrig været på et filmset, og stod pludselig og dansede med Sanne Salomonsen, smiler Fenar Ahmad.

Scenen med Sanne Salomonsen, Roland Møller og far Willy er selvfølgelig efterredigeret og tilføjet special effects på computer. Det er der faktisk mange af scenerne i filmen, som er. Men selvom den nye version af 'Valhalla' ifølge Fenar Ahmad sætter ny dansk rekord i brugen af computer-effekter, har respekten for naturen og den nordiske stemning og historiefortælling været endnu vigtigere elementer.

- Nordisk mytologi er en dramatisk fortælling. Men det er også en dramatisk tid, vi lever i. Jeg tror godt, at man kan drage nogle paralleller fra virkeligheden til filmens univers - og omvendt. En film skal helst afspejle dens samtid. Der fortalte Peter Madsen og Henning Kure faktisk til mig, at de havde lavet tegnefilmen i 1986, hvor de reflekterede over den kolde krig. Jeg har måske reflekteret mere over klimakrisen, og at vores jord bløder og brænder, siger Fenar Ahmad og forsætter:

- Vi har jo en pige (Greta Thunberg, red.), som fortæller vores politikere, at de skal begynde at tænke over tingene. Det er lidt det samme, som Røskva gør i Valhalla, hvor guderne er fordrukne og har mistet overblikket. Børn har jo tit et klart og rent syn på tingene, som ikke er farvet af politiske agendaer, fastslår han.

De nordiske nuancer Det nordiske kulturgods med vikinger, gudesagn og storslået natur har de senere år vundet stort indpas som serier på streaming-tjenesterne og i store Hollywood-produktioner. For eksempel har Marvel-filmene om Thor haft stor succes - selvom de mildest talt bevæger sig et stykke væk fra de oprindelige fortællinger i den nordiske mytologi.

- Vi har filmet i Island, Norge, Sverige og Danmark, så man ser rigtig den nordiske natur. Og jeg har gjort guderne onde, gode, fordrukne og løgnagtige. De nordiske guder har også bonusbørn, er blevet skilt og lyver for hinanden. De er meget mere som alle os andre. De er ikke så polerede, som Marvel gerne vil have det. I USA vil man gerne have noget, som KUN er ondt og KUN er godt - og så skal de to sider slås. I den skandinaviske kultur er vi vant til, at tingene er mere nuancerede. Sådan er det også i filmen, siger han.

Den islandske jordforbindelse Fenar Ahmad lavede sin første film, 'Nice to meet you' som 23-årig. Den handler om de irakiske asylansøgere, som nogle år senere havnede i Brorsons Kirke. Filmen var så vellykket, at Danmarks Radio købte den og viste den på DR2.

Dét blev åbningen til en instruktør-karriere, som nu kører afsted med en stadig voksende balast, der giver ham muligheden for at tage nogle skarpe genreskift, når han føler for det. For eksempel når man går fra byens fortættede underverden til den nordiske naturs storslåethed. En tur fra København til blandt andet Island, som han i øvrigt - ifølge ham selv - havde rigtig godt af.

- Jeg lærte ikke at smide cigaretskodder på jorden, griner Fenar Ahmad.

- Vi stod foran en af Islands største vulkaner. Jeg havde lige røget en cigaret og smed skoddet fra. Og dér fik jeg altså et blik fra vores hiking-guide. Derfra tog jeg skodderne med mig. Og det er jeg også begyndt at gøre her i København, fortæller han.

- Jeg lærte noget om at respektere naturen. De råbte heller ikke foran Katla... Det var lige det, jeg trængte til. Jeg havde lige lavet en kæmpe stor succes, og fået de bedste anmeldelser. Mit ego var pumpet helt op gennem et år, så den bedste medicin for ikke at forsvinde helt fra jordens overflade, var at stå foran en vulkan i stormvejr, samle mine skodder op og ikke snakke alt for højt foran vulkanen, griner han.

'Valhalla' havde biografpremiere den 10. oktober.

Fenar Ahmad kommer til Skælskør mandag den 14. oktober, hvor han fortæller om filmen.