Se billedserie I CS:GO gælder det for terroristerne om at plante en bombe, mens counterterroristerne skal desarmere bomben. Begge hold kan dog vinde ved at eliminere alle spillere på modstanderholdet.

Send til din ven. X Artiklen: Forældre skal tage E-sporten seriøst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre skal tage E-sporten seriøst

Oplev - 02. marts 2018 kl. 14:26 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de unge tilbringer det meste af deres fritid foran skærmen, er det ikke nødvendigvis usundt. Seriøse e-sportsudøvere kan nemlig godt dyrke sporten fra teenageværelset.

»Konstruktiv kritik« står der på fladskærmen i Game Tech-Huset i Næstved, og de cirka 20 drenge har lagt deres headset fra sig og følger opmærksomt med i undervisningen.

- Man kan meget hurtigt blive defensiv, når man får kritik, men det er vigtigt at lade personen tale færdigt, og lytte til, hvad der bliver sagt, siger Peter Kragh.

Han underviser e-sportsholdet på Næstved Ungdomsskole, og hvis man tror, at det bare er unge, der slapper af ved en computer, så tager man fejl.

- For mig er det meget vigtigt, at de værktøjer, jeg lærer dem at bruge i forbindelse med e-sporten, også er noget, de kan bruge i livet fremadrettet, siger Peter Kragh.

E-sport har på ganske kort tid udviklet sig til en kæmpe industri, og ifølge revisorfirmaet Deloitte omsatte e-sporten for 3,5 milliarder kroner i 2016. Det understreger bare, at e-sport ikke længere består af bumsede teenagere, der sidder foran skærmen og drikker cola, hvilket har været den stereotyp, som e-sportsudøvere har mødt igen og igen.

Lang vej til superliga E-sport i dag kan på mange måder sammenlignes med at gå til fodbold. Man træner med sine holdkammerater for at blive bedre og rykke op på ranglisterne, og derfor kan man heller ikke bare pause spillet, for ens holdkammerater er afhængige af en.

På samme måde, som det ikke er alle spillere, der er gode nok til Superligaen, er det de færreste e-sportsudøvere, der er gode nok til at spille på de allerbedste hold, men ifølge Thomas Koed, der er formand for eSport Danmark og vækstkonsulent i Væksthus Sjælland, er niveauet for e-sportsudøvere i Danmark generelt et af de højeste i verden.

Han arbejder for at få anerkendt e-sporten som en seriøs sport og få nedbrudt nogle af de stereotyper, der stadig klistrer sig til sporten.

- Vores opgave er at bygge bro mellem de unge, og de gamle mænd i jakkesæt, der styrer forretningerne, for de lever i en helt anden verden. Jeg havde på et tidspunkt et møde med daværende kulturminister Bertel Haarder, og han sagde, »Da jeg var ung, havde man et hjul og en pind at lege med«, og det understreger meget godt, at den ældre generation ikke forstår, hvad de unge vil med e-sporten, siger Thomas Koed.

En af de ting, som Thomas Koed arbejder målrettet mod, er at rykke e-sporten ud af teenageværelset, så man kan lære de unge, at man for eksempel ikke bliver en god CS:GO(Counter-Strike: Global Offensive)-spiller, hvis man sover for lidt og lever af cola.

E-sport og gymnastik E-sport kræver nemlig fokus og koordination med resten af holdet, og derfor kan det også være en god idé, hvis de unge er sammen udenfor spillet.

- Vi skal have de unge til at have en social tilgang til e-sporten, og her kan man virkelig bruge foreningslivet. Foreningerne har faldende medlemstal på næsten alle fronter, men der er to ting, der er i vækst. Det er fitness og e-sport, og hvorfor skulle man ikke kunne gå til gymnastik og e-sport på samme tid? Foreningerne har store problemer med at fastholde de unge, når de fylder 15, for så går der øl og fester i den, men hvis man indrettede et rum i den lokale sportshal med nogle computere, hvor de unge kunne spille med vennerne, kunne man måske fastholde kontakten mellem de unge og foreningsdanmark, siger han.

Det er netop, hvad man har gjort på Næstved Ungdomsskole, hvor Peter Kragh underviser unge i alderen 13-18 i spillene »CS:GO«, »League of Legends« og »Overwatch«. På e-sportsholdet er der vand i køleren, men Peter Kragh kører en nul-sukker-politik, og han forsøger med sin undervisning at gøre de unge bedre til de respektive spil, samtidig med at han taler for en seriøs tilgang til e-sporten.

Bliv bedre på Youtube Eleverne bliver bedt om at lave research på Youtube eller streamingportalen »Twitch«, hvor de studerer de professionelles strategier og tilgang til banerne.

Det er ifølge Peter Kragh en af de ting, der adskiller e-sportsudøvere fra unge, der bare slapper af med et spil computer.

- Der er stor forskel på e-sport og gaming. Gaming er noget, du gør for at slappe af eller hygge med vennerne, mens e-sportsudøvere hele tiden skal være fokuserede på samarbejdet med deres holdkammerater, siger Peter Kragh.

Mange af de unge arbejder målrettet på at blive bedre, og selvom de sidder på en ungdomsskole i Næstved, rækker ambitionsniveauet langt udover landets grænser.

- Når jeg starter en sæson, sætter jeg nogle mål for, hvad jeg vil nå. Efter hver kamp analyserer jeg på, hvad der gik godt, og hvad jeg kan gøre bedre til næste gang, så jeg hele tiden udvikler mit spil, siger 18-årige Ulrik Søndergaard Pedersen, der på sit højeste niveau ligger i top 0,05 procent over de bedste League of Legends-spillere i verden.

Vær nysgerrig Selvom det måske kan være irriterende for forældre, at deres børn sidder foran skærmen i timevis, så peger Thomas Koed på, at man i stedet for at lade sig irritere skal prøve at hjælpe de unge til at få nogle sunde rammer uden for den virtuelle verden.

Man kan vælge at lade børnene cykle til skole og hjælpe dem med at få en varieret kost, så rammerne omkring deres sport ikke udvikler sig til en usund livsstil, men man må ifølge Thomas Koed acceptere, at samfundet har udviklet sig.

- Man kan vælge at sige, at de skal være børn på samme måde, som jeg var, eller man kan tilgå den nye udvikling med nysgerrighed. Dem, der har interessen nu, er dem, der kommer til at betale min pension. De unge er nysgerrige, og de skal have lov til at undre sig og blive innovative. Erhvervslivet og politikerne ved ikke, hvad de unge skal bruge for at udvikle sig, jeg ved det ikke engang. Det handler om at give dem lov til at være innovative og prøve at forstå, hvorfor de tænker, som de gør, og hvis vi skal have gode programmører i fremtiden, så er det nu, vi skal rykke, siger han.

Kort om E-sport E-sport er fællesbetegnelsen for konkurrencepræget online gaming, hvor spillerne ofte i hold dyster mod hinanden i spil som »Counter-Strike: Global Offensive« (CS:GO), »League of Legends« eller »DOTA 2«. Det mest kendte spil herhjemme er nok CS:GO, som blev allemandseje, da det danske hold Astralis vandt verdensmesterskabet i 2017.





CS:GO er et førstepersons skydespil, hvor deltagerne kæmper i to hold af fem spillere. Terrorist-holdet skal plante en bombe, mens counter-terroristerne skal desarmere bomben. Dog kan begge hold vinde ved at eliminere hele modstanderholdet.



Man spiller bedst ud af 30 runder, og holdene bytter side efter 15 runder. Når et af holdene har vundet 16 runder, er spillet slut, og vinderholdets spillere klatrer op ad rangstigen, mens taberne mister »ranking-points«, som de skal vinde tilbage, hvis de vil være blandt de bedste. E-sport er fællesbetegnelsen for konkurrencepræget online gaming, hvor spillerne ofte i hold dyster mod hinanden i spil som »Counter-Strike: Global Offensive« (CS:GO), »League of Legends« eller »DOTA 2«. Det mest kendte spil herhjemme er nok CS:GO, som blev allemandseje, da det danske hold Astralis vandt verdensmesterskabet i 2017.CS:GO er et førstepersons skydespil, hvor deltagerne kæmper i to hold af fem spillere. Terrorist-holdet skal plante en bombe, mens counter-terroristerne skal desarmere bomben. Dog kan begge hold vinde ved at eliminere hele modstanderholdet.Man spiller bedst ud af 30 runder, og holdene bytter side efter 15 runder. Når et af holdene har vundet 16 runder, er spillet slut, og vinderholdets spillere klatrer op ad rangstigen, mens taberne mister »ranking-points«, som de skal vinde tilbage, hvis de vil være blandt de bedste.