Forårsfestival på nettet

På programmet er Michala Petri på blokfløjte og Bjarke Mogensen på akkordeon. Derudover vil to unge markante kvindelige komponister præsentere nye værker og arrangementer under festivalen. Pernille Sejlund med sit kinesiske fløjtestykke »Butterfly Rains« og en uropførelse skrevet til Ensemble Storstrøm. Lil Lacy har komponeret det nye værk for ensemble og akkordeon »Aliento del mar«. Desuden kan man opleve musik af ensemblets nye huskomponist, den sydamerikanske Miguel del Aguila, som ensemblet ser frem til at samarbejde nært med i år.