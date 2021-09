Se billedserie Der bliver tryk på debatter, workshops og andre arrangementer hen over de to dage, hvor Madens Folkemøde finder sted. Foto: Christian Lykking

Folkemøde med fokus på maden

Madens Folkemøde byder på alt, hvad hjerte og mave begærer. For Claus Meyer, der er en af initiativtagerne til arrangementet, gælder det om at lade alle, der har noget på hjerte, komme til orde.

Kommer du hjem fra Madens Folkemøde uden at være fyldt op i både mave og sind, er det din egen skyld. Hen over to dage kommer Engestofte Gods ved Maribo til at bugne af madboder, workshops, debatter, innovative kokke og fødevareproducenter - og meget mere.

Madens Folkemøde blev afholdt første gang i 2019 blandt andet på foranledning og idé af kok og madentreprenør Claus Meyer, som sammen med andre branchefolk savnede et større forum for den åbne debat og erfaringsudveksling inden for et bredt spekter af mad og fødevarer.

- Vi laver Madens Folkemøde for at styrke den demokratiske samtale, der knytter sig til madens verden. Lige fra lokale kvæghold, henover nye tilberedningsmetoder til, hvordan vi spiser mere grønt - og en hel masse andet, siger Claus Meyer.

Idéerne skal ud i landet - På folkemødet har alle lige adgang. Vi håber, at det kan være med til at engagere en langt bredere kreds inden for madens område. Meningen er, at vi skal engagere tusindvis af mennesker, som kan tage de gode idéer videre ud i landet, siger Claus Meyer og fortsætter:

Madens Folkemøde Madens Folkemøde finder sted den 24. og 25. september på Engestofte Gods, Søvej 10, 4930 Maribo.

Her vil en lang række producenter, kokke, politikere, interesseorganisationer, landmænd, kulturpersonligheder og madglade danskere deltage i workshops, debatter, åbne køkkener, guidede sejlture og meget mere.

Se program med mere på www.madensfolkemoede.dk - Alle får en chance for at blive hørt og set. Der kommer både toppolitikere, fagfolk og helt almindelige mennesker. Og så selvfølgelig en masse, som brænder helt igennem inden for deres felt i forhold til mad og fødevarer. Vi vil gerne i øjenhøjde med så mange som muligt, fastslår han.

Claus Meyer er i dag menigt bestyrelsesmedlem i Madens Folkemøde og har i vid udstrækning ladet andre kræfter overtage den mere administrative del af folkemødet for at hellige sig arrangementerne og mødets indhold.

- Jeg har blandt andet været med til at arrangere en debat om værtskab og gæstfrihed. Hvordan får man folk til at føle sig velkommen og hvilken betydning har det i forhold til maden som referencepunkt? Vi samler en masse spændende mennesker med mange forskellige baggrunde, og jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, siger han om arrangementet »Floder af havregryn og mælk: En forestilling om værtskab«, som finder sted lørdag eftermiddag og har deltagelse af blandt andre filosofi-professor Vincent Hendricks, kogebogsforfatter Nethe Plenge, dokumentarfilminstruktør Lisa Blond, kunstner John Kørner og rapper Per Vers.

- En anden ting, jeg ser meget frem til, er vores store debat om regenerativt landbrug. Her kigger man på, om landbrug i mindre skala har en rolle at spille i forhold til fremtidens produktion af fødevarer. Kan det betale sig at skalere ned og i stedet afsætte varerne helt lokalt? Det håber jeg, men det kan også være, at den lille landmand med 100 køer bliver opkøbt af landmanden med 1000 køer. Det er en spændende og - tror jeg - meget afgørende debat at tage, siger Claus Meyer.

Verdensmester i grisehyl Mad og fødevareproduktion er selvfølgelig centrale omdrejningspunkter under det to dage lange folkemøde. Men flere af programpunkterne bevæger sig også lidt væk fra den direkte relation til fødevarer.

- Vi får for eksempel besøg af verdensmesteren i grisehyl. Han hedder Noël Jamet, kommer fra Frankrig og er 10-dobbelt verdensmester. Han holder en master class, hvor man lærer om de forskellige typer af grisehyl. Der er blandt andet en fødende gris, en ammende gris, en forelsket gris og en døende gris. Det bliver en oplevelse, griner Claus Meyer og fortæller videre om et andet af de lidt mere skæve, men bestemt ikke irrelevante punkter på programmet:

- En af debatterne handler om lort. Her skal blandt andre Signe Molde og Knud Romer forsøge at give et 360 graders perspektiv på lort. Det kan for eksempel være en undren over, at vi hælder en masse af vores egen afføring i havene, mens vi bruger en masse andre ressourcer på at lave gødning til markerne. Jeg er overbevist om, at det bliver både interessant og sjovt, siger Claus Meyer.

Hele programmet for Madens Folkemøde kan ses på www.madensfolkemoede.dk.