Fokus på natur, kultur og videnskab

Bloom rykker i år ud i de naturskønne omgivelser i Klintebjerg i Geopark Odsherred og præsenterer endagsfestivalen Summer Bloom, der sætter smag og lyd til sommeren og den lokale natur. Her vil publikum blandt andet kunne opleve live-koncerter med danske CHINAH og Bremer/McCoy, talks med forskere, kunstnere og formidlere som geologiprofessor Minik Rosing og madiværksætter Claus Meyer samt langbordsmiddag med Birkemosegaard Køkken. Det hele foregår den 15. juli under åben himmel for et eksklusivt publikum på 750 personer.

- Summer Bloom er vores helt nye festivalsatsning. Vi holder fast i kernen af, hvad Bloom er, men vi skruer op for musikken og lidt ned for lixtallet. Programmet på Summer Bloom tager afsæt i Odsherreds naturskønne og enestående istidslandskab, som formidles gennem talks og lokalproduceret mad og vin. Dertil har vi tilsat live-koncerter, der fungerer som musikalske ophold og bringer vaskeægte festivalstemning til Geoparken. I år planter vi et lille flag, men drømmen og ambitionen er, at vi næste år er tilbage med en festival i endnu større skala, hvor der er skruet op for både program og publikum. Vores ambition er at få endnu flere menneskers øjne op for naturen og videnskabens fascinerende verden og hylde tidens største forskere og tænkere.