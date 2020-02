Brug af energi fra vedvarende energikilder hos aktørerne i turistbranchen er noget, der kan gøre indtryk på klimabevidste turister. Foto: Allan Nørregaard

Flyskam og turister på Sjælland

Oplev - 19. februar 2020 kl. 09:20 Af Anders Sørensen, turismeforsker, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flyskam er et nyt ord i ordbogen. Det betyder, at den enkelte person skammer sig over den klimapåvirkning, som ens flyrejse medfører. Ordet dukkede op i Sverige i 2017 og blev internationalt kendt i 2019.

Når man læser om det, ser det ud til, at det i lige så høj grad er fly-udskamning, altså at man peger fingre ad (andre) folks flyrejser.

Nogle mener, at flyskam vil have betydning for luftfarten i de kommende år, og de kommer med eksemplet, at indenrigsflyvningen i Sverige er faldet, mens togrejser er steget.

Eksperter vurderer, at flyskam ikke får global luftfart til at falde, men det vil reducere vækstraten, og det vil især påvirke os her i Europa, fordi klimaspørgsmål optager en større del af befolkningen her, end i resten af verden.

Det vil også påvirke os på Sjælland. Nu er det jo ikke sådan, at der lander mange store fly med turister i Roskildes lufthavn, og selvom man prøver at fortælle om regionens herligheder til internationale turister i København, er der ikke den store succes med det. Så påvirkningen fra flyskam vil ikke komme ved, at vi mister flyturister - for vi har dem ikke - men ved, at vi kan konkurrere på mindre klimapåvirkning. Det kan give flere turistovernatninger i regionen, med jobs og omsætning og så videre.

Nemme penge, får man ofte indtrykket af, når man hører politikere tale om turisme verden over, og også i Danmark.

Men indtægter fra turisme er ikke nemme penge. Det kræver hårdt arbejde, vedholdenhed, og store og små investeringer.

Hvis man ønsker at tiltrække turister, som bevidst har fravalgt flyrejser, så har man at gøre med mennesker, som også har klima- og miljømæssige forventninger til de steder, de rejser til med landbaseret transport.

De ønsker ikke, at den ferie, som, de troede, var klimavenlig, viser sig at have stort klimaaftryk. Det er personer, som vil have den rette fortælling med hjem.

Den klimabevidste turist ved nemlig, at transporten kun er en del af en feries klimapåvirkning.

Selv på ferier med lange flyrejser kan klimapåvirkningen fra alt det andet på ferien være lige så stor som flytransporten. Mad, overnatning, attraktioner og aktiviteter påvirker nemlig også.

Og det gør byggeri af nye faciliteter i særdeleshed. Produktion af beton og mursten udleder meget CO2. Så den gode fortælling om den klimavenlige ferie inkluderer også, at man bruger faciliteter, som allerede er der, og som er blevet klimaoptimerede.

For at kunne leve op til det kræves der investeringer, både fra store og små aktører. Solceller på sommerhuse, jordvarme og solfangere ved hoteller og campingpladser, ladestationer til el-biler i sommerlandet og så videre. Der er nok at tage fat på, og det er ikke billigt. Men meget af det skal gøres alligevel.

For hvis Danmark skal opfylde målet om 70% CO2-reduktion i 2030, så skal ferielandet i den grad med. Og hvis det kan gøre, at besøg på Sjælland er mere attraktive for klimabevidste turister, kan turistindtægter hjælpe med at betale for omstillingen.