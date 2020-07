Se billedserie Et besøg på fregatten Peder Skram giver masser af muligheder for at dykke ned i skibets detaljer og Den Kolde Krig. Skibet kan besøges på Holmen i København. Foto: Jens Wollesen

Flydende koldkrigshistorie på Holmen

Oplev - 17. juli 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen

Der er noget helt basalt spændende ved at gå ombord på Peder Skram. Fregatten, som blev taget ud af tjeneste i 1988, ligger i dag på flådens gamle hovedbase på Holmen i København. Her er den - med sine våbensystemer, overvågningsudstyr, store dieselmotorer og gasturbiner - som taget ud af en koldkrigsfilm.

Flot tager den sig ud på denne typiske danske sommerdag, hvor skiftevis regn og solstråler falder ned over skibets grå overflader. Flot var den også, da den i 1966 kom ud fra Helsingør Skibsværft og blev en del af den danske flåde, som skulle beskytte Danmark og vores nærmeste allierede mod truslen østfra.

- Skibet blev bygget meget moderne. Både i forhold til våben og maskinrum var Peder Skram i en kort periode NATOs mest moderne skib, fortæller Keld Hein, som viser os rundt på fregatten denne formiddag.

Han er pensionist, tidligere radiotelegrafist og har selv arbejdet i Forsvaret og FET. Sammen med andre skibsinteresserede i foreningen Fregatten Peder Skrams Venner varetager han nogle af de mange rundvisninger på skibet.

- Mange af dem, der går rundt her, har været aktive i marinen. Så de har hjertet med, smiler Keld Hein.

Radiorummet var efter datidens forhold ekstremt avanceret. I dag er det ikke mange steder, man ser en telex-maskine. Foto: Jens Wollesen

Til overflademål - og sommerhuse Vi starter turen udendørs, hvor kanontårn og missilaffyringsramperne fremstår både imponerende og urovækkende. Våbensystemerne på Peder Skram var på ingen måde for sjov. Fregatten var i tilfælde af angreb udset til at være kommandoskib - ikke kun for den danske flåde, men for en større gruppe af skibe i NATO-regi.

- Alt var klar og beredskabet var ret stort under Den Kolde Krig - nok også større end folk lige tror, siger Keld Hein.

En del af Peder Skrams våbenarsenal udgøres af de såkaldte Harpoon-missiler.

- Harpoon-missilerne er beregnet til overflademål - plus sommerhuse, smiler Keld Hein.

Fregatten F352 Peder Skram blev bygget på Helsingør Skibsværft, og var en del af den danske flåde fra 1966-1988.

Peder Skram var i tilfælde af krig tiltænkt rollen som skarpt bevæbnet kommandoskib for den danske og vesttyske flåde i forsvaret af Vesttysklands nordkyst, Sjælland, og øerne mod en invasion fra Warszawapagten.

Skibet blev drevet af en kombination af gasturbiner og dieselmotorer, der gjorde det i stand til at opnå en fart på ca. 30 knob (55 km/t).

Indtil man med tiden fik automatiseret flere funktioner ombord var besætningen på cirka 200 mand.

I 1982 blev et Harpoon-missil ved en fejl affyret fra Peder Skram. Missilet fløj 34 kilometer, før det detonerede i et sommerhusområde i Lumsås ved Sjællands Odde. Ved eksplosionen blev fire sommerhuse totalt ødelagt og 130 andre beskadiget. Ingen mennesker kom til skade.

Peder Skram kan i dag ses på Holmen, der 1690 til 1993 var hovedbase for den danske flåde. Her er det også muligt at se ubåden Sælen og torpedomissilbåden Sehested samt den flotte, gamle mastekran.

Læs om åbningstider og priser på www.skibenepaaholmen.dk Han henviser naturligvis til det berømte »hovsa-missil«, som den 6. september 1982 utilsigtet blev affyret fra det sydlige Kattegat. Missilet fløj - i fem meters højde - 34 kilometer og detonerede mod nogle træer i et sommerhusområde i Lumsås på Sjællands Odde. Fire sommerhuse blev totalskadede og 130 beskadiget i andet omfang. Ingen mennesker kom til skade ved hændelsen, og det er nok også i høj grad medvirkende til, at episoden i dag fremstår i et lettere komisk skær.

Vi fortsætter turen indendøre. Her kan man blandt andet gå ned ad de stejle lejdere og se motor- og turbinerummene. Det er som menigmand svært at begribe de mange kræfter, der har været på spil for skabe fremdrift for den 2755 tons tunge fregat.

- Da det her skib var nybygget, var det det første, som både havde en kæmpe dieselmotor plus gasturbiner. Det betød, at den kunne sejle op til 30 knob, hvilket er en kæmpe fart for så stort et skib, fortæller Keld Hein.

En flydende radiostation Rundvisningen kommer også forbi skibets radiostation. Her er vores rundviser som gammel radiotelegrafist selvfølgelig på hjemmebane og kan fortælle en masse om de utallige apparater, man brugte til at udsende kommandoer til egne enheder og måske opfange beskeder fra fjenden.

- Det her er en meget stor radiostation. Alt det, man ser her, dækkede alle de former for radiokommunikation, der var; alle frekvensbånd kunne aflyttes. Det blev brugt til at kommunikere med kyststationer, skibe, helikoptere. Alt, fastslår Keld Hein.

Detaljeringsgraden på skibet er tårnhøj, og de fleste rum - lige fra mandskabets sovepladser til radarrum, motorrum og kaptajnens kahyt - fremstår både intakte og velholdte. Når man ser på Peder Skrams historie er dét faktisk en præstation i sig selv.

- Skibet blev taget ud af drift i 1988 og sendt til ophugning. Det blev faktisk skilt ad, så næsten kun skroget var tilbage. Den daværende viceadmiral Jørgen Bork, som havde været skipper ombord på den, sagde så: Kære venner, det kan ikke være rigtigt, at det mest moderne skib, vi har haft i den danske flåde, skal forsvinde. Han fik så skaffet nogle penge og købte skroget tilbage. Med gode venner, bekendte og frivillige har man sidenhen samlet stumperne fra lagrene rundt omkring. Det er en fantastisk præstation, siger Keld Hein - uden at overdrive.

Peder Skram er altså i højeste grad et besøg værd for både unge og gamle. Men sæt tid af til det. Man kan hurtigt komme til at fordybe sig i de mange, velbevarede detaljer. Og så bør man også aflægge de andre seværdigheder på Holmen et besøg; ubåden Sælen, torpedomissilbåden Sehested og den gamle mastekran gemmer også på masser af historier og ting at gå på opdagelse i.