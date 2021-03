Dokumentarfilmen »Hjertelandet« fra 2018 af Janus Metz og Stine Plambech er blandt de nye film på Filmstriben. Foto: Christian Vium

Flere dokumentar- og kortfilm til danskerne

Oplev - 05. marts 2021 kl. 17:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Nu får alle biblioteksbrugere mulighed for at streame mange flere danske dokumentar- og kortfilm hjemme fra sofaen. Bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben kan nemlig nu tilbyde knap 400 danske film inden for de to genrer til både børn og voksne. Der vil derudover løbende komme nye film til.

De fleste af filmene er produceret med støtte fra Filminstituttet de seneste 12 år. Mange af filmene har været svære at få adgang til for publikum, og derfor har Filminstituttet nu valgt at gå sammen med DBC DIGITAL om at stille filmene til rådighed på Filmstriben.

Filminstituttets direktør Claus Ladegaard udtaler:

- Vi ønsker at sikre, at alle danskere har mulighed for at se flere danske dokumentarfilm og kortfilm. Derfor har vi taget initiativet til at samarbejde med DBC DIGITAL om at formidle filmene via Filmstriben. Filmene udgør en væsentlig del af vores filmkultur og har en stor betydning for vores kulturelle identitet både for den enkelte og for den danske selvforståelse.

Filmstriben er bibliotekernes streamingtjeneste. For at få adgang til at se filmene skal man være registreret som bibliotekslåner med et låner-id og et password. Alle kommuner i landet tilbyder fri adgang til at streame film på Filmstriben. Kommuner har forskellige grænser for, hvor mange film man kan se om måneden.