Fiskekonkurrence går online

Fisken, der fiskes efter, er havørreden. Fredag kan man afhente officielt måleudstyr, og så har deltagerne to dage - lørdag og søndag - til at fange den længste havørred i Roskilde Fjord eller Isefjorden.

Fjordlandet Open er Danmarks eneste »catch & release«-kystkonkurrence, hvilket er det engelske udtryk for »fang og genudsæt«. Man skal altså ikke have fangsten med til præmieoverrækkelsen, men blot tage et par fotos af havørreden samt måle længden - og så kan man genudsætte havørreden i fjorden igen, hvis man har lyst. Derefter indsendes fangstbillederne til arrangørerne, hvorved fangsten indgår i konkurrencen.