Festival søger kunstnere

Det er syvende gang, at festivalen afholdes. Den finder sted under Bispeengbuen på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Hen over to dage hyldes vækstlaget inden for musik og kunst med koncerter, udstillinger og andre aktiviteter. I 2019 havde festivalen over 4000 gæster.

»Vores ambition er at trække kunsten ud af institutionerne og udstillingshallerne og ind i et inkluderende miljø for det brede publikum. På Carpark Festival skal kunsten skal være inkluderende og bygge bro mellem mennesker og kunst. Vi vil inspirere og udfordre - og vi vil være for de mange og ikke for de få. Vi prioriterer bæredygtighed i vores kuratering, og vi opfordrer alle aktører til at tage stilling til, hvordan deres bidrag passer ind i en bæredygtig dagsorden. Vi forstår bæredygtighed ud fra et bredt perspektiv. Det kan være social, miljømæssig eller økonomisk bæredygtighed«, skriver arrangørerne.