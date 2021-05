Se billedserie Der er igen mulighed for at få sig en skæg dag i BonBon-Land, der i denne sæson kan præsentere en helt ny forlystelse. Er man til gys, så kan man tage en tur i Dukkehuset, hvor levende dukker vil gøre deres bedste for at skræmme de indkommende gæster. Foto: BonBon-Land

Far vild i BonBon-Land

Oplev - 28. maj 2021 kl. 07:05 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Ikke alting er, som det plejer, når man svinger ind på BonBon-Lands p-plads.

De omkring tusind poppeltræer, som har stået her i mange år, er blevet fældet.

- De var efterhånden blevet 25 meter høje, og der faldt mange grene ned, så de er fældet for at undgå uheld, forklarer BonBon-Lands direktør Lars Fahlmann.

I stedet er der sat robiniepæle og plantet lindetræer, men foreløbig kun på den del af p-pladsen, som ligger tættest på hovedindgangen.

Inde i parken er der også sket lidt siden sidste sæson.

BonBon-Land BonBon-Land har først på sæsonen kun åbent lørdag og søndag. 29.-30. maj kl. 10-17, og når vi når ind i juni så kl. 10-18.

Fra 17. juni er der åbnet hver dag. På hverdage kl. 10-17 og lørdag og søndag kl. 10-18.

I juli forlænges åbningstiderne yderlige, og i ugerne 28-30 er her alle dage åbent kl. 10-19.

Fra 9. august er der igen kun åbent i weekenderne.

BonBon-Land ligger på Gartnervej 2 i Holme-Olstrup ved Næstved.

Man kan købe billetter og læse mere om forlystelsesparken på www.bonbonland.dk Parken er stor nok til, at man godt kan fare lidt vild, men nu er forlystelserne også udvidet med en labyrint.

Bulldogbanen med gokarts nede bag i parken er erstattet af Labyrinten, som skulle stå klar her i weekenden.

Plan A var selvfølgelig, at labyrinten skulle have været klar til åbningen 30. april, men der kom lige et strømkabel i vejen.

- Da vi begyndte at grave, lå der pludselig et kabel midt i det hele, siger Lars Fahlmann.

SEAS-NVE flyttede kablet midt i maj, og først da kunne arbejdet gå i gang. Labyrinten er lavet med vægge af hegn og byder på sjove forhindringer undervejs.

Dukkehuset Hvis ikke det er nok at fare vild, så kan man også få jaget sig en skræk i livet i Dukkehuset.

Huset, som blev skabt i forbindelse med halloween sidste år, har fået lov at blive stående og her vil man kunne få sine lyster til gys styret, da huset er befolket af levende dukker. De øvrige spøgelseshuse kommer først igen til halloween.

La Fiesta Flyet er stadig styrtet ned i bygningen, men ellers vil meget være forandret, når Junglerestauranten ved Cobratårnet genopstår som La Fiesta.

Menuen bliver mexicansk, og her kommer nye borde og stole og ny inddeling af siddeområderne i restauranten.

Efter planen står den klar 19. juni.

Shinet op Parken er hen over vinterpausen blevet shinet godt og grundigt op.

Leofarterne har fået nye biler, og alle figurerne er blevet malet i anledning af banens 10-års jubilæum. Cobratårnet har også fået en tur, og har fået ny platform med glasværn.

Direktør Lars Fahlmann er meget glad for, at BonBon-Land efter sidste års noget forkortede sæson rent faktisk kunne åbne som planlagt i år.

- Selvfølgelig havde vi helst været kravet om coronapas foruden, da vi tror, at det afholder nogle fra at komme, siger han, og glæder sig meget til, at kravet på et tidspunkt forsvinder.

- De fleste tager det pænt, men der er nogle ind imellem, som bliver meget hidsige, når de skal vise coronapas og id, konstaterer Lars Fahlmann, som dog kun har været ude for verbale »overfald«.

God start Sidste års begrænsninger på antallet af gæster er væk.

Det er igen tilladt at fylde forlystelserne helt op, og når først man har vist coronapas i indgangen, så er det bare at følge de pt. almindelige regler med at bære mundbind i butikker, på spisesteder, på toiletter og i forlystelserne.

- Coronapas eller ej så virker det som om folk har glædet sig til at komme ud og opleve noget. Vi er i hvert fald glade for sæsonstarten, hvor antallet af besøgende har ligget over det forventede, siger Lars Fahlmann.