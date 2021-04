Færøsk kunstner i Bispegården

Øssurs kunst er en evig søgen og længsel efter at genskabe øjeblikkets flygtighed og lysglimtenes forvandling, og en stadig påmindelse om, at det kun lader sig gøre glimtvis.

Han er kendt som maleren, der om og om igen maler Leirviksfjeld i dybe blå, grønne og skærende hvide farver set fra Fuglefjord, hvor han er født. Han bliver aldrig færdig, for hele tiden kommer nye lysglimt, og fjeldets, fjordens og himlens farver og former forvandles i en uendelighed. Men det er en fejltagelse at tro, at han står foran sit vindue og maler udsigten. Mange betragter i dag fjeldet som et helt specielt Øssur Mohr kendetegn.