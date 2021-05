Eventyrklassiker hos FAIR PLAY

Lige om lidt åbner dørene igen til teatrets magiske verden. På Teatret FAIR PLAY i Holbæk lægger man ud med forestillingen »Den Standhaftige Tinsoldat« En forestilling, som er beregnet for hele familien - og spilles uden ord.

H.C. Andersens klassiske fortælling handler om den standhaftige tinsoldat, der drømmer om kærligheden og den skønne danserinde, og som bliver blæst omkuld af skæbnen, men alligevel får det han ønsker sig mest af alt. Forestillingen handler blandt andet om, at det er vigtigt at være tro mod sig selv - lige meget hvad. Tinsoldaten forbliver standhaftig, selvom det nær koster ham livet. Han holder fast i at se ordentlig ud og opføre sig anstændigt.