Se billedserie Tanja Bovin i labyrinten, hvor både tanker og krop kan komme ukendte steder hen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Eventyret er spillevende i Præstø

05. juli 2019
Af Lars Jørgensen

Solen bager ned over det gamle landbrug ved Præstø, hvor et nedlagt hønseri på 10 år er blevet forvandlet til en teater- og eventyrpark med H.C. Andersens eventyr som omdrejningspunkt.

Ligesom med H.C. Andersens forfatterskab rummer parken masser af indgange og muligheder for fortolkninger for både børn og voksne. Der er legehuse, som forestiller butikker og byhuse fra 1800-tallet. Der er en borg, der både fungerer som legeområde og tilskuerpladser til en af de to daglige teaterforestillinger. Der er en »labyrint«, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad de høje stolper med de hæklede spind oven over kan være. Inde i det gamle hønseris store hovedbygning er et hav af gemmekroge, klædud-tøj og -genstande, en smal korridor med pailletter og papirklip, der er som taget ud af eventyret om Snedronningen. I en anden bygning er der historiehjørne, hvor Grethe fortæller H.C. Andersen-eventyr. Uden for er der en fold med geder - og sådan kunne man blive ved med at remse op.

Bindeleddene for alle aktiviteterne er ægteparret Tanja og Birger Bovin, som for otte år siden for første gang åbnede dørene til H.C. Andersens Verden. Hun er uddannet scenograf og han skuespiller - begge med et hav af forestillinger på cv'et.

Igennem hele juli kan man besøge teaterparken, hvor der kører to daglige forestillinger - i år er det Elverhøj og Den Lille Havfrue - og gå på opdagelse i en overflod af fantasifulde kulisser, teaterremedier og kringelkroge.

- Folk kommer helt herud og ser det her sted, som er lidt mærkeligt og ikke findes mage til andre steder. Folk er vant til at skulle afkode og aflæse, hvad der forventes af dem. De kommer og kigger lidt undrende og tænker: Hvad skal jeg lave her? Men når de går, føler de ofte, at de ikke har nået det hele, smiler Tanja Bovin.

Børn og unge på scenen Hun og Birger har - midt i de hektiske forberedelser til sæsonåbningen - taget sig tid til en rundvisning og en snak. Rundt omkring er nogle af de mange frivillige i gang med at sy kostumer, mens andre svinger malerpenslen for at shine det hele op til en ny sommer med eventyr.

En stor del af konceptet er at få børn og unge til at spille teater. Fra efteråret og henover vinter og forår kører dramaskolen med en ugentlig øvedag på Præstø Skole. Her bliver der sat både en jule-og en sommerforestilling op, hvor sidstnævnte kører i den måneds tid, hvor H.C. Andersens Verdens har sommeråbent.

Ungecampen er et andet tilbud. Her får deltagerne muligheder for gennem et otte dage langt forløb at sætte en forestilling op og spille det for publikum i teaterparken. I år spiller både børnene og de unge Elverhøj, mens Birger og Tanja selv står for opsættelsen af Den Lille Havfrue.

- De små har sådan et flot setup med en masse kostumer, hvor de store har energien og kreativiteten. Der tager stykket tit nogle sjove afstikkere til nutiden, siger Tanja.

Men hvad er det så, at H.C. Andersens eventyr - skrevet i 1800-tallet - kan i vores fortravlede nutid? Og kan historierne overhovedet opdateres til nye versioner?

- Vi laver tit forestillingerne lidt mere moderne. For eksempel handler Prinsessen på Ærten om at søge - der er ingen prinsesser, der gode nok - og det er jo meget oppe i tiden nu. At man nærmest som i et katalog vælger en partner. På den måde er der i mange af hans eventyr en fælles reference op til nutiden, siger Tanja.

Prinsen bliver til en fisker I Den Lille Havfrue har Tanja og Birger også tilladt sig at lave deres egne fortolkninger af nogle af karaktererne. En prins behøver ikke nødvendigvis at have noget med kongehuset at gøre.

- Havfruen bliver forelsket - ikke i en prins, men i en simpel fisker. Han elsker fisk og fiskene er de eneste, han snakker med. Han bliver selvfølgelig fascineret af Den Lille Havfrue. Så kan man lege med, at hun er halvt det ene, halvt det andet. Han synes, at hun er både lidt skøn, og lidt mærkelig. Samtidig er det også en historie om at ville være noget andet, end det man er, fortæller Birger.

Der er altså masser at se, høre og føle på i H.C. Andersens verden. Birger lover også, at der bliver rig mulighed for at blive underholdt i løbet af en dag i teaterparken.

- Vi vil gerne sørge for, at folk ikke keder sig. Gæsterne kan starte med at få en fortælling af Grethe, som er 88 år og stadig helt fantastisk, og når de er færdige med det, så kommer hovedforestillingen. Så er man lidt fyldt op, skal have noget at spise, og børnene kan lige rende rundt og lege. Så kommer anden forestilling og så er det slut. Og til sidst, så er folk næsten altid overrasket over, at det allerede er færdigt, fortæller han.

Der er sket meget på de otte år, som H.C. Andersens Verden har eksisteret. Men selvom kvadratmetrene omkring det gamle hønseri efterhånden er fyldt godt og flot op, er der stadig masser af plads - også til nye projekter. Blandt andet arbejdes der på at få bygget en seks meter høj byste, hvor man kan gå ind i H.C. Andersens hoved, og op i hatten og kigge ud over hele teaterparken.

Foreløbig må gæsterne »nøjes« med en teaterpark uden byste, men der er også rigeligt at give sig i kast med.

H.C. Andersens Verden Skovhusevej 26, 4720 PræstøÅben 2. juli - 3. august, Tirsdag-søndag kl. 11-15Flere informationer på www.hcandersensverden.dk