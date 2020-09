Se billedserie Dicte er i fuld gang med færdiggørelsen af sit nye album, der udkommer den 13. november. Her vil man blandt andet finde sange, der udspringer hendes indignation over verdens tilstand. Foto: Thomas Olsen

Et statement fra livets midterste platform

Oplev - 11. september 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet en ekstra dimension af eftertanke og politisk indignation ind i Dictes musik og tekster. På sangeren og sangskriverens kommende album er inspirationen blandt andet hentet i verdens generelle tilstand, men også fra et helt personligt ståsted i livets midterste fase.

Midt i travlheden med at gøre albummet færdig fangede vi Dicte til en snak om udgivelsen og efterårsturnéen, der bringer hende rundt i hele landet. Her vil publikum møde en kunstner, som den seneste tid - sammen med musiker og producer Jonas Struck i lejligheden i på Vesterbro - har knoklet med at lave nyt album. Alt imens coronavirussen har hærget verden over, og politiske lederes utilstrækkelighed er kommet til frit skue.

- Jeg har for eksempel set med bekymring på, hvad der foregår i USA. At se, hvordan Trump dealer med coronasituationen, var med til at vække min politiske side. Under sådan en situation sidder man jo ikke og lirer »hvorfor har du forladt mig«-sange af, påpeger Dicte.

Ny betydning En af de nye sange, »The Stop Sign«, fik midt i al virakken og usikkerheden om verdens tilstand pludselig en ny betydning.

Dicte Westergaard Madsen Født 9. september 1966

Udgiver albummet »All Good As It Is« den 13. November 2020.

Var med til at danne gruppen Her Personal Pain, som i 1991 udgav debutalbummet

»Songs from Cinema Café«.

Gik solo i 1993 og har siden da udgivet ni albums – blandt andet »Uppers« sammen med Claus Hempler.

Medvirkede i filmen »Smukke Dreng« og har desuden medvirket i adskillige teaterforestillinger og teaterkoncerter.

Har skrevet flere sange til forskellige projekter og tv-udsendelser, blandt andet »Drømte mig en lille drøm« til DR’s julekalender »Absalons Hemmelighed«.

Bor i København med sin kæreste og to børn.

- »The Stop Sign« handler egentlig om min egen manglende evne til at sætte små stopskilte op undervejs. Og når det så endelig kommer, er det megastort. Jonas påpegede så, at det var den vildeste kommentar til coronaepidemien. Sangen handler derfor også om, at vi maser derudaf, og at der egentlig ikke er noget overraskende ved, at denne her moderne pest kommer, siger Dicte og fortsætter:

- Det fik mig til at tænke videre over, hvordan vi udbytter mennesker og udbytter naturen. Så den sang udløste, at jeg efterfølgende skrev nogle ret politiske sange, hvilket jo er noget anderledes end det, jeg har lavet før - og det er i øvrigt også svært at gøre uden, at der bliver for meget løftet pengefinger, smiler hun - og gestikulerer ironisk med den ene pegefinger.

Selvom Dictes politiske side har fået mere plads, er der dog langt fra tale om et kommende protestalbum fra hendes hånd. De nye sange kredser også om hendes nuværende ståsted i livet. Som som hverken ung eller gammel kunstner og med store børn i skole- og gymnasiealderen. Blandt andet i det første singleudspil »Can't be the last«.

- Grunden til, at jeg gerne vil starte med det her nummer, er, at den beskriver den tour de force det er at starte som barn, blive voksen og senere gammel. Det var vigtigere for mig, end at det var det største hit på pladsen. Jeg synes nu, det er en super fed single, griner Dicte.

- »Can't be the last« er en rigtig ja-sang. Et ja til at nyde det sted, man er; at det er ok at læne sig tilbage og summe lidt over det, siger Dicte.

Som stort set alle andre i musikbranchen har Dicte også mærket coronaepidemiens negative konsekvenser. Hun ser frem til at komme ud at spille igen - også selvom der bliver færre publikummer i salen, og der flere steder bliver tale om to optrædender samme aften. Foto: Thomas Olsen

Duet med Teitur Det er endnu ikke meget, der er sluppet ud fra det nye album. Der er dog på de sociale medier blevet offentliggjort en lille teaser med sangen »Seasick«, som Dicte tidligere har spillet live. På albummet synger hun duet med Teitur. Nu skal man jo passe på med at spå, men ud fra det halvandet minuts klip af sangen, som vi har fået lov til at høre, kunne denne skribent godt se »Seasick« blive en af efteråret og vinterens store hits.

Duo-koncerter på Sjælland:

11/9 kl. 20: Kulturcosmos, Viby Sjælland

18/9 kl. 19.30: Kong Arthur, København

19/9 kl. 21: STARS, Vordingborg

Band-koncerter på Sjælland:

7/11 kl. 20: Frederiksholm Kirke, København

14/11 kl. 21: Vershuset, Næstved

20/11 kl. 21: Forbrændingen, Albertslund

21/11 kl. 20.30: Viften, Rødovre - Det er en sang om to mennesker i en båd, der prøver at ro hver deres vej. Den har ligesom sådan et nynordisk touch. Jeg ser det her store vilde hav ud for Færøerne for mig, og jeg synes bare, at Teiturs klang virker så rigtig. Omkvædet slutter med »I don't wanna be seasick on my own«. Jeg vil hellere sidde her sammen med dig - trods alt - end jeg vil tage denne her tur alene, forklarer Dicte, som af Teitur også fik hjælp til kor og piano på et par af albummets andre sange.

Både »Can't be the last« og »Seasick« er nok kandidater til set-listen, når Dicte i efteråret tager hul på koncerterne igen. I september er hun på en duo-turné og i november bliver der skruet op for volumen, når hun giver en række koncerter med fuldt band i ryggen.

- Duo-koncerterne bliver med Mads Reinholdt og mig. Det bliver i band-formatet udbygget med Jesper Elnegaard på trommer, Kasper Rasmussen på bas, og så skal jeg have fundet en keyboardspiller, fortæller Dicte, som glæder sig voldsomt til at spille live igen - også selvom det indebærer besværlige coronarestriktioner, en halvering af publikum i salen og flere steder dobbelt op på arbejdstid.

- Vi spiller flere steder to gange på en aften, så det bliver en time plus ekstra numre. Ellers har vi ikke en chance for at gennemføre det. Så der bliver nødt til at være en respektfuld udveksling. Vi giver noget væk, men publikum mister også måske 20 minutter - selvom nogen føler, de har betalt for mere, siger Dicte.

Siddekoncerter kan også noget Hun spillede sin seneste koncert tilbage i februar, og ser frem til at komme på landevejen igen med både de mere afdæmpede duo-koncerter og rockede band-koncerter.

- Når man spiller duo og sid ned-koncerter, kan man faktisk spille det, man vil. Der er jo ingen krav om, at der skal komme fire up-tempo-numre i træk, fordi vi alle sammen skal hoppe rundt. Der er heller ingen krav om, at der skal være ballader. På den måde er det et meget frit og spændende sted at være. Og så elsker jeg at fortælle historier, smiler Dicte.

- Med bandet kan man lave meget mere lyd. Det elsker jeg også; at det hele bliver badet i lyd og sangene virkelig løftes igennem lokalet.

Til alle koncerter vil der være siddepladser til publikum, men dét set-up er ikke noget nyt for sangeren, som har medvirket i flere teaterkoncerter og er vant til rækkerne af publikummer på stole.

- Selvom folk sidder ned, kan energien være fantastisk. Og så skruer man op. Så man kan kan sagtens spille for en halvtom sal, hvor folk sidder ned, når vi alle sammen kender rammen. Jeg håber, at alle er med på, hvorfor koncerterne bliver afviklet, som de gør. Som sagt må vi alle give noget af os selv - det skal nok blive rigtig godt alligevel, fastslår hun.