Se billedserie Over fem år har Annette Andersen arbejdet med detaljerne i sin julefortælling - der handler om meget mere end jul. Foto: Anders Ole Olsen

Et spændende kig på julens mange detaljer

05. december 2020 Af Bjarne Robdrup

Hvis du vil vide noget om juletraditioner, kravlenisser og julens historie, får du din nysgerrighed styret på Kalundborg Museum frem til den 20. december. Men hvis du også har mod på at dykke ned i detaljer, som - med afsæt i Kalundborg - fortæller nogle helt andre julehistorier, er et udstillingsvindue på lige knap seks kvadratmeter i en af museets længer nok værd at bruge tid på. Og dykke ned i.

Jul på Kalundborg Museum anno 2020 leverer på hele paletten, ikke mindst takket være to lokale personligheder, museumsvært Annette Andersen og Frederik Bramming-kender og skaber af tegneseriemuseet, Anders Hjorth Jørgensen. To, der har samlermanien og blik for detaljen til fælles; foruden en masse konkret viden, der også forbindes med julehøjtiden.

Juleudstillingen på museet er åben frem til og med 20. december fra tirsdag til søndag fra klokken 10.30 -16.00. Mandag lukket.

Voksne betaler almindelig entre. Alle under 18 år har gratis adgang. Kik også ind i museumsbutikken og find tilbud på julepynt og julegaver til store og små.

Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg. Men lad os begynde med begyndelsen. Den korte historie om den jul, de fleste af os forbinder med højtidens traditioner, som de udviklede sig, og som de formes i dag i mange danskes bevidsthed.

I museets berømte riddersal (som i sig selv er noget af en vinterkølig fortælling) - og i lokalet ved siden af - finder du den danske juls oprindelse under titlen »Rør blot ikke ved min gamle jul«. Her spiller Peter (døbt Peder) Christian Frederik Faber, født 7. oktober 1810, død 25. april 1877, en væsentlig rolle. Peter Faber var telegraf-pionér, men det var for sin sangskrivning, han blev kendt. Alle kender »Dengang jeg drog Afsted«. Men vi kender i den grad også »Højt fra træets grønne top« og »Sikken voldsom trængsel og alarm«, der sammen med Johan Krohns Peters Jul i høj grad tegner billedet af danskernes jul i 1800-tallet.

Et tosset påfund På herregården Holsteinborg tændte man det første juletræ i 1808. I København så man træet første gang i 1811 hos familien Lehmann i Ny Kongensgade, og det vakte så stor opsigt, at de mest nysgerrige satte stiger til vinduerne for rigtigt at kunne se det betagende skue af levende lys og træet i stuen; men det blev i almindelighed anset for et tosset påfund, som rigmænd hentede til Danmark fra Tyskland.

Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard Omkring midten af 1830'erne blev juletræet mere almindeligt, og i årtierne efter kunne også fattigfolk nyde synet af levende lys og gran i de små stuer.

I 1800-tallet fandtes naturligvis også nisser. Men de blev, de fleste steder og i de fleste sammenhænge, anset for at være nogle små sataner, der drillede og ødelagde: at have nisser boende var ingen lykke.

Men det ændrede sig i de følgende årtier. Nisserne blev langsomt en del af danskernes jul; søde, rare og venlige, hvis man behandlede dem ordentligt. Og gav dem risengrød eller andre nissevelbehagende retter. Vi skal dog pænt op i 1900-tallet, før danskerne for alvor tog nisserne til sig og forbandt dem med julen.

- I udstillingen »Rør blot ikke ved min gamle jul« fortæller vi om nogle af de levestærke traditioner, der er gået i arv i generationer, siger museumsinspektør Mads Findal Andreasen. Og fortsætter:

- Her er historier om juletræ, risengrød, julegaver og nisser, rødgran, gås og flæskesteg, julemand og kalenderlys og meget mere. Juletræet er pyntet med traditionel pynt og i hyggehjørnet er højtlæsningsbøger med julefortællinger.

I år indtager nisserne også de gamle bygninger.

Julen er fuld af traditioner lige fra forberedelserne går i gang til selve juleaften og juledagene. Hver familie har sine egne traditioner, som kan være endog meget sejlivede. De føres med over i nye familier, bliver accepteret eller smidt til hjørne.

- En yndet juleforberedelse er at lave julepynt, og i 1947 lancerede Frederik Bramming udklipsark med kravlenisser - og de blev straks populære, siger Mads Findal Andreasen:

- Brammings udtryksfulde, tandløse nisser fandt også vej til sindrigt konstruerede tre-dimensionelle julekalendere. Både et udvalg af de ældste kravlenisserark, herunder de to første fra 1947, foruden et stort udvalgt af Brammings julekalendere fra Anders Hjorth-Jørgensens store Bramming-samling indgår også i Kalundborg Museums juleudstilling i år.

Anders Hjorth-Jørgensen, Kalundborg, skabte tegneseriemuseet (i Gørlev) og er en af landets fremmeste Bramming-kendere. Bramming er en historie i sig selv:

De fleste kender Brammings kravlenisser og sprældemænd. I besættelsesårene arbejdede han hemmeligt med at producere muntre udklipskartoner med sprællemænd til selvmontering. Modellerne forestillede Hitler, Goebbels, Hermann Göring og udenrigsminister Ribbentrop, men de blev først udgivet i julen 1945 på Carl Stenders forlag. Men det er en helt anden historie.

Nisser på værkstedet Jul i Kalundborg glemmer ikke de rigtige nisser. Og med lav stemmeføring fortæller museumsinspektør Mads Findal Andreasen:

- De rigtige nisser har lagt an til nissemylder i det gamle værksted, og i den fjerneste ende af den vestlige længe lå engang et værksted, der blev brugt af museets håndværkere. Det er tilsyneladende helt tomt nu, da håndværkeren har fået nyt værksted. Men lytter man rigtig godt efter, kan man indimellem høre lyden af små bitte strømpebuksefødder, der suser hen over de gamle gulvbrædder. Og lytter man endnu bedre efter, kan det være, at man også hører bittesmå stemmer.

Det er nisserne! De er flyttet ind og har med tiden fået skabt en hel lille by med skrædderi, tankstation, biograf og andet, som er uundværligt for nisser. Byen er bygget med ting, mennesker har glemt eller tabt og som nisserne har fundet. Nissebyen er normalt et lukket område, men den er åbent nu i anledning af julen. En by - med afsæt i Kalundborgs historie - med så mange detaljer, at man fortabes i tiden.

Det er museumsvært Annette Andersen, Kalundborg, som over fem år har skabt denne perle bag montren. Og den er værd at gå på opdagelse i.