Se billedserie Heidi Larsen fra SydkystDanmark ved vandkanten i Karrebæksminde. I baggrunden ses Græshoppebroen. Foto: Thomas Olsen

Et ottetal med muligheder

Oplev - 21. juni 2019 kl. 10:16 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt nok er det overskyet og lidt blæsende, da vi møder Heidi Larsen, netværks- og forretningsudviklingschef i SydkystDanmark, i Karrebæksminde. Men vejret til trods fornægter charmen fra den gamle fiskerby sig ikke, og gennem vinduerne i Enø Bageri ser man tydeligt kajen, vandet og »græshoppebroen«, som ligger lige før, at Sjælland og Enø mødes ved dæmningen lidt længere nede ad vejen.

Stedet her er en af de mange lokationer på den 820 kilometer lange Østersøruten, som i marts blev kåret til »Årets Cykelrute 2019« på Hollands største cykel- og vandremesse. Ruten går som et ottetal fra Sønderjylland over Fyn til Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. I 2017 var man færdig med at skilte ruten, og kort efter begyndte et samarbejde mellem de seks turistdestinationer, som den går igennem.

- Nu har vi denne her rute, som virkelig har noget internationalt potentiale. Den har en masse af det, som især tyske, hollandske, norske og svenske cykelturister rigtig gerne vil op og opleve på cykel; naturen, gode overnatningsmuligheder og den lokale stemning, siger Heidi Larsen.

Verdens bedste cykeloplevelse SydkystDanmark og de øvrige fem destinationer, ruten går igennem, begyndte ved nytår et treårigt strategisk samarbejde inden for markedsføring, forretningsudvikling og fondsansøgninger. For Heidi Larsen handler det selvsagt om få promoveret nogle af de mange attraktioner, oplevelser og steder, som det sydlige Sjælland og Møn har at byde på.

- Det handler om, at vi gerne vil udvikle verdens bedste cykeloplevelse. Ikke kun en rute, men alle de oplevelser, som har forbindelse til ruten. Det handler også om, at vi skal have verdens bedste service langs ruten. Cykelturister kan godt lide at blive forkælet, så det skal være muligt at få fyldt en vanddunk op, der skal være en cykelpumpe eller noget lappegrej de forskellige steder, man skal kunne lade batteriet på sin elcykel op og så videre, fortæller hun.

- Vi arbejder med et koncept, der hedder Bike Friends, som handler om at certificere forskellige steder, for eksempel turistinformationer, cafeer, overnatningssteder og turistinformationer i at blive særligt venlige over for vores tohjulede gæster. Det er en værtsskabsordning, som vi er ved at rulle ud. Det har vi foreløbig gjort til 58 steder her i destinationen, fortæller Heidi Larsen.

Flere er aktive Det er gennem de senere år blevet mere og mere populært at holde aktiv ferie, og outdoor-segmentet er ikke kun noget, som findes i Danmark, påpeger Heidi Larsen.

- Mange vil gerne ud og lave noget aktivt. Vi hører også om, at cykelturisterne gerne vil ud og lave andre aktive ting - for eksempel koble cykelturen sammen med vandring, hvor man tager en ekstra overnatning på Møn og går en tur på Camønoen. Eller sejler en dag på Susåen, siger hun og har fuld forståelse for, at flere vælger den aktive livsstil på deres ferier.

- Jeg har altid stået på ski med mine børn - og dem vil jeg egentlig også gerne lave noget aktivt med om sommeren. Så jeg overvejer selv at tage dem med på Østersøruten - ikke hele ruten, men dele den op i nogle bidder og så køre måske 10-20 kilometer om dagen i et par dage. Jeg synes, det er fedt at komme ud, og det tror jeg, der er rigtig mange andre, som også synes. De fleste vil gerne lidt væk fra den hektiske hverdag, vi har, hvor telefoner bimler og bamler, og hvor vi altid er i gang med et eller andet. Vi vil gerne ud og nyde naturen og slappe af, siger hun.

Selvom Østersøruten er et nyt tiltag, er cykelturister ikke noget særsyn på Sydsjælland og Møn.

- Vi har erfaringer fra ruten Berlin-København, der også går igennem vores område på østsiden. Den er super populær - der kører cirka 10.000 på den hvert år. Nogle tager hele turen, nogle tager den danske del og nogle den tyske. Det kunne man også forestille sig på Østersøruten; nogle kører måske hele ottetallet, nogle kører måske den vestlige sløjfe det ene år og den østlige sløjfe det andet år, siger Heidi Larsen.

Masser at byde på Det gælder altså for SydkystDanmark og VisitVestsjælland - samt alle de andre destinationer på ruten - om at gøre opmærksom på den overflod af gode oplevelser, man finder på vejen. I det vestsjællandske kommer Østersørute-cyklisterne for eksempel forbi Korsør Fæstning, Skælskør, Borreby Herreborg og Holsteinborg Gods.

- Ruten kommer forbi mange forskellige attraktioner. To nedslagspunkter hos os i SydkystDanmark er Gavnø Slot med trætopklatring og så videre. Og så har vi Møns Klint, som man nærmest kan cykle ovenpå, og er en fantastisk oplevelse for både børn og voksne. Men der er også alt det andet på vejen; Karrebæksminde og Enø med en af Danmarks bedste badestrande og en god frokost til sommer på en af de hyggelige fiskerestauranter. Kalvehave Labyrintpark, Thorsvang Samlermuseum - der er noget for en hver smag langs hele ruten. Og så er der jo selve naturen; fra Næstved til Vordingborg langs Dybsø Fjord, hvor man har en fantastisk udsigt over fjorden og Avnø Naturcenter, hvor man kan se sæler og fugle. Der er masser af steder, hvor man kan stoppe og snuse naturen ind, siger Heidi Larsen.

Med kåringen i Holland og med en forhåbentlig solrig dansk sommer kan syd- og vestsjællænderne altså godt forberede sig på, at endnu flere turister finder vej hertil de kommende måneder. I 2017 var der i alt 1,7 millioner cykelturister i Danmark, og dét tal bliver næppe mindre fremover, hvor grøn omstilling og klima får større og større betydning, i forhold til hvor man holder ferie.

- Klimaet kan man også godt begynde at arbejde ind i begrundelserne for, hvorfor turister skal tage hertil og holde cykelferie. Det her er i hvert fald en måde at tilbyde mere klimavenlige ferier, og det er der flere af vores samarbejdspartnere, som også er begyndt at se på, siger Heidi Larsen.

Østersøruten er i alt 820 kilometer lang og bugter sig som et ottetal fra Sønderjylland over Fyn til Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Den blev 1. marts kåret som »Årets Cykelrute 2019« på den største cykel- og vandremesse i Holland, Fiets en Wandelbeurs.

Et af målene i for Østersøruten er, at den opnår en top tre-placering i det tyske cyklistforbund ADFC's rating af populære cykelruter uden for Tyskland.

I 2017 var der 1,7 millioner cykelturister i Danmark.

Cykelturister foretog i 2017 9,6 millioner overnatninger - heraf 430.000 i Region Sjælland.

De udenlandske cykelturister kommer hovedsaligt fra Tyskland, Sverige og Norge.

Kilde: VisitDenmark og VisitSydsjælland-Møn A/S