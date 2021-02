Et oprør satte skik på byggeriet

I begyndelsen af det forrige århundrede startede et oprør mod datidens byggestil i form af bevægelsen Bedre Byggeskik. Resultatet af oprøret kan blandt andet ses på Bakkekammen 45 i Holbæk. Huset her er et godt eksempel på et Bedre Byggeskik-hus. I dag fungerer det som museum og videnscenter for bevægelsen.

Foto: Per Christensen