Se billedserie I Greve Pigegarde starter man som aspirant og er iklædt blåt træningssær, når man er ude til arrangementer. Gardens ældre medlemmer hjælper med undervisningen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Et kig bag kulisserne hos pigegarden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et kig bag kulisserne hos pigegarden

Oplev - 08. november 2019 kl. 10:56 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Koncentrationen lyser ud af øjnene, mens de små fingre danser henover tværfløjten. Det er ikke alle toner, der rammes helt korrekt, men pigen i træningssættet er også en af Greve Pigegardes kadetter, og dermed et af de seneste medlemmer i den lokale pigegarde.

Det er mandag aften og piger og unge kvinder i alderen fra otte til midt i tyverne begynder at fylde gangene under Mosedeskolen. De slæber instrumenter - alt fra små fløjter til store trommer - ud fra lokalerne.

Det er her, den holder til, Greve Pigegarde, og mandag er den helt store øvedag. Og der skal trænes, hvis pigegarden skal leve op til de flotte resultater, den har leveret på det seneste. For udover at sætte deres musikalske præg på arrangementer i Greve Kommune og i omkringliggende byer, så deltager de også i konkurrencer. Ved det seneste DM for garder blev det til en samlet 8. plads, hvilket ikke blot er det bedste resultat, garden nogensinde har opnået, men også betyder, at de indtil næste DM kan bryste sig af at være Danmarks bedste pigegarde, da de højere placerede garder enten er drengegarder eller blandede. Til DM blev det også til en andenplads i kategorien Brass Band.

- Jeg er meget stolt, og det var det, vi gik efter, siger Mathias Snejbjerg, der er musikchef i garden og dirigent for orkesteret.

- Man kunne også se på pigerne, at det var stort. Selv de stille piger reagerede over, at vi tog et stort skridt op, siger han.

Greve Pigegarde Greve Pigegarde blev grundlagt i 1972 af John Tjærby. Dengang var der mellem 60 og 70 medlemmer

Efter et par år med nedgang er der igen medlemstilstrømning, og i dag er der 48 medlemmer

Garden spiller til op mod 30 arrangementer og konkurrencer årligt

Uniformen er inspireret af Dannebrogs rød-hvide farver og den blå farve i Greves byvåben

Pigegarden er delt i tre korps: fanekorpset, tambourkorpset og orkesteret En af de piger, der var med, er 13-årige Khamille Filippa Nedahl, der har været med i garden i fem år.

- Det var fedt. Det er den fedeste oplevelse, jeg har haft med bandet. Jeg føler, at vi virkelig fik imponeret nogle af de andre garder, siger hun.

Store ambitioner Da vi møder garden, er næste store opgave amatør-DM i brass band, som bliver afholdt af Dansk Amatør Orkesterforbund 8. og 9. november.

I gangene under Mosedeskolen er renderiet ved at ophøre, og i den store øvesal har bandet efterhånden fået stillet stole, stativer og instrumenter frem.

Inden længe begynder trommeslag og tonerne fra forskellige blæseinstrumenter at fylde luften.

Det er nu, bandet har muligheden for at få samspillet til at flyde, inden den næste store konkurrence.

Også her er ambitionerne tårnhøje.

- Målet er en førsteplads, siger dirigent Mathias Snejbjerg.

Netop førstepladsen tog bandet, da der senest var amatør DM for brass bands. Dengang var det i 3. division, men i år har bandet valgt at gå en division op.

- Vi vil ikke hvile på laurbærene. Vi vil hele tiden gøre det bedre og udfordre os selv, siger Mathias Snejbjerg, der har været musikchef og dirigent i de seneste syv år.

I samme periode har garden fået et større fokus på konkurrencer, og det er også i de seneste syv år, at der er blevet etableret et decideret brass band.

Den udvikling har bandets tambourmajor gennem de seneste otte år, Amalie Snejbjerg, været en del af.

- Vi har aldrig været et brass band før, og det har været sjovt at få mere fokus på musikken, siger hun.

- Dengang, jeg startede, var der mere fokus på de militære discipliner som march, siger hun.

Og selvom musik og konkurrencer er begyndt at fylde mere, så er det stadig en særlig oplevelse at være med til officielle arrangementer og mærkedage.

- Når vi for eksempel er til Stafet for Livet og Lyserød Lørdag har vi mulighed for at støtte op om gode formål og samtidig vise, hvad vi kan, siger Khamille Filippa Nedahl.

Har man fået lyst til at høre, hvad Greve Pigegarde kan, så deltager de i julearrangementer i Roskilde på Amagerbrogade, Strøget i København, i Hårlev og i Greve.

relaterede links