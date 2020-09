Artiklen: Et fint år for kroen

- Først havde vi tvangslukket i to måneder, og vi tænkte, at folk nok ikke turde gå ud - men det gjorde de godt nok i pinsen. Vi havde så travlt, fortæller Pia Christensen.

- Mange kommer for at opleve naturen og stemningen på øen. Og roen. Der er mange, som nævner, at de kan høre fuglene her. Der er mange små spots rundt omkring. Men især vores skulpturer og bænke er et tilløbsstykke. Så har vi ude østpå et meget fint morænelandskab fra istiden, smiler Pia Christensen.