Et besøg i kongens gård

Fristed med historie

- Vi oplever, at Bredekærgård er et meget brugt sted under corona, fordi der er et stort naturområde omkring gården. Det er et sted, hvor man kan få pulsen ned. Der er ingen biler. Børnene kan opleve friheden, mens forældrene kan sidde og slappe af i fred og ro. Her kan man have en sjov dag og samtidig blive klogere på historien, siger Sengül Deniz, der er forkvinde for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune, som ejer gården.

Hun forklarer, at også plejehjemsbeboere, foreninger, institutioner og skoler bruger stedet.