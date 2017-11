Se billedserie Scener fra gæstens liv bliver improviseret undervejs i »The Life Game.Foto: Peter Sloth Madsen Foto: Peter Sloth Madsen

Er du klar til at se dit liv som teaterforestilling?

Oplev - 24. november 2017 kl. 11:29 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»The Life Game« tager udgangspunkt i et almindeligt menneskes liv. Og vel at mærke et nyt menneske hver aften.

Forestillingen, der spiller på Holbæk Teater frem til 12. december, kan bedst beskrives som improvisionsteater over et menneskeliv. »The Life Game« tager således udgangspunkt i et ganske almindeligt menneske.

Dette menneske er aftenens gæst, der fortæller om sit liv, og undervejs vil skuespillerne fra teatergruppen »Alt på ét bræt« improvisere over dele af fortællingen.

- Det bliver en rigtig persons liv, som vi skal lave noget over. Det kræver, at vi går ind til opgaven med den fornødne respekt. For det handler jo om at undgå at udlevere gæsten, som også skal føle sig godt tilpas under hele forløbet, fortæller skuespiller John Batz.

Mange har måske den opfattelse, at improvisionsteater handler om falde på halen-komik, og at den skal få publikum til at grine fra start til slut. Men sådan bliver det slet ikke, forklarer skuespiller Dan Schlosser.

- Det handler om, at vi tager nogle situationer i personens liv og gør dem genkendelige for publikum. Det kan for eksempel handle om det første kys, skoletiden eller en pinlig oplevelse. Noget, som kan få publikum til at tænke over, hvordan det lige har været hos dem selv, siger han.

Under selve forestillingen bliver aftenens gæst, som er hemmelig til sidste øjeblik, placeret i en god stol på scenen, og efter en kort præsentation vil en af skuespillerne stille spørgsmål og få vedkommende til at fortælle.

- Hvis vi ved for meget, bliver det svært at improvisere ordentligt, fortæller hun.

Fælles for gæsterne er, at de alle er over 30 år.

- Det er ikke, fordi personer under 30 er uinteressante. Men der skal gerne være noget livserfaring, som vi kan improvisere over, fortæller Pernille Sørensen.