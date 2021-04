Efter flere forsinkelser kan museet Ragnarock endelig åbne sin udstilling om Roskilde Festival gennem 50 år. Blandt de udstillede genstande er Alien og ko, som er blevet en fast del af Roskilde, siden de første gang dukkede op på festivalen i slutningen af 90erne. Det er et eksempel på et publikumskabt fænomen, så selvfølgelig skulle de med på udstillingen.

Er I der Roskilde?

Som festivalgæster, der utålmodigt står uden for hegnet og længes efter at spæne ind på pladsen, har medarbejderne på Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur ventet på at få lov at åbne udstillingen »Smattens magi - 50 års aftryk af Roskilde Festival«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her