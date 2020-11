Ensemble spiller julen ind

Årets solist, Niklas Walentin, er en af landets mest fremtrædende og spændende unge violinsolister og er netop er udkommet med et anmelderrost album.

Han er et slags barn af Ensemble Storstrøm og fik sine første violintimer hos ensemblets bratschist Piotr Zelazny. Senere gik han til violin i mange år hos den daværende violinist i ensemblet Søren Elbæk, som var med til at præge den unge elevs spil. Ensemblet glæder sig meget til at spille med ham til disse koncerter, hvor Niklas dels spiller som en del af ensemblet og også træder frem som solist i blandt andet Massenets drømmende stykke »Thais Meditation«.