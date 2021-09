En uge med øl

Der bliver fra fredag den 3. til og med lørdag den 11. september rig lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af de mange spændende øl, øltraditioner og bryggerier, der findes herhjemme, når Copenhagen Beer Week løber af stablen. Formålet med arrangementet er at profilere og styrke den danske craft beer-scene i ind- og udland, at manifestere København som en by med en af verdens bedste ølscener, at sikre ekstra omsætning for bryggerierne og de øvrige gastro-aktører, der i særlig grad er ramt af corona-krisen samt at fremskynde nye samarbejder mellem øl- og gastrobranchen.