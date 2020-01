Se billedserie Sauna er så meget mere end 10 minutters varme efter turen i svømmehallen. Vi har prøvet den lettiske måde at gå i sauna på. Olafs Stradzins (th.) har parkeret saunaen ved Kongsøre, så man har udkig over vandet. Indenfor, hvor temperaturen er omkring 70 grader, kan man nedkøle sit ansigt med våde birkeris. Foto: Per Christensen

En tur i saunaen bør tage to timer

Oplev - 17. januar 2020 kl. 15:27 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når jeg går i sauna efter en tur i svømmehallen, gør jeg det helt forkert!

Den der med bare at smutte under den kolde bruser og så sætte sig 10 minutter i varmen, inden man skyller sig og tager tøj på, er ikke måden at gøre det på. Sauna kræver tid og ro, fortæller Olafs Strazdins.

Han er 23 år, fra Letland og forsøger i øjeblikket at gøre sin mobile sauna til en god forretning under navnet Heatwave.

Sammen er vi taget til Kongsøre i det nordvestlige Sjælland, hvor han vil give mig en introduktion til sauna på lettisk vis.

- I Letland er sauna en stor del af vores kultur. Der er det en helt almindelig ting for eksempel ved festlige lejligheder, hvor vi tager væk fra byerne og lejer en sauna - ofte ved siden af en sø eller flod. Så fejrer man sin fødselsdag der sammen med sine venner og familie, fortæller Olafs Strazdins.

Kroppen skal varmes igennem En typisk, lettisk saunasession kan snildt strække sig over to timer, og det er først til allersidst i processen, at man bør kaste sig ud i det kolde vand, inden man suser tilbage i saunaen for at få den sidste varme.

- Folk har en tendens til ikke at få deres kroppe varmet ordentligt igennem, inden de hopper i det kolde vand. Den rigtige måde er at varme din krop langsomt op. Det vil sige, at man starter med en lidt lavere temperatur - 50-60 grader - og så skruer man langsomt op for varmen, fortæller han.

Efter at have klædt om og mærket januarvinden bide på den bare overkrop, går vi ind i saunaens tillokkende varme. Fotografen har store udfordringer med dug på linsen, mens Olafs og jeg lader roen falde på os og øjnene søger den flotte udsigt til vandet på den anden side af vinduet.

Olafs Strazdins er 23 år og ejer af Heatwave.

Er fra Letland og har boet i Danmark i fem år.

Har læst Business Logistics Management på Sjællands Erhvervsakademi i Køge.

Læs mere på www.heatwave.nu Der går ikke længe, før varmen omklamrer os, og jeg skal lige vænne mig til de høje temperaturer og tilsvarende luftfugtighed. Heldigvis er der metoder til at gøre opholdet i saunaen behageligt undervejs. Blandt andet har vi begge en saunahat på hovedet. Det første på din krop, der bliver varmt, er nemlig hovedet, og filthatten er simpelthen med til at skærme for varmen. På gulvet i saunaen står der en træspand med vand og to bundter birkegrene i. Når varmen begynder at blive for meget, kan man holde det våde birkeris op for ansigtet og trække vejret igennem grenene. Det afgiver en dejlig duft og har en behagelig og kølende effekt. Vi åbner også døren i ny og næ for at lufte ud.

Olafs Strazdins mener, at en tur i sauna bør indeholde følgende hovedelementer - i nævnte rækkefølge: 1. Opvarmning af kroppen. 2. Behandling af huden med scrub. 3. Massage med birkeris. 4. Kold dukkert/isbad.

Vi er ved at være varme og begynder at smøre en scrub bestående af blandt andet honning, sukker og kamille på huden.

- Under rensningen får man fjernet de døde hudceller, så nye og friske kan komme frem. Samtidig åbner hudens porer sig. Det gør, at kroppens giftstoffer kan komme ud, og de gode ting i scrubben kan komme ind i huden, fortæller Olafs Strazdins.

Slag med birkeris Vi sidder med scrubben på i 10 minutter, inden vi skyller den af. Så starter endnu en opvarmning af kroppen, og da sveden for alvor pibler frem, begynder birkerismassagen. Jeg lægger mig på maven, mens Olafs dasker og slår min ryg og mine fødder og ben med birkeriset. Det er ikke ligefrem afslappende, men heller ikke ubehageligt. For én, hvis saunaerfaring begrænser sig til svømmehaller, er situationen nærmere lidt komisk. Men stemningen er afslappet, og det er helt i orden at tage »massagen« med et smil.

- Birkeris har nogle gode mineraler og vitaminer, og under den høje varme i saunaen er det muligt at rense huden på en måde, som man ikke kan, når kroppen har normal temperatur eller er afkølet, siger han.

- I Letland er saunakulturen meget anderledes end for eksempel finsk og russisk saunakultur. Blandt andet elsker letterne at bruge en masse forskellige naturlige urter. Det - synes jeg - er meget mere behageligt end at bruge aromatiske olier og så videre på stenene. Urterne giver en anden oplevelse - og der er ikke brugt nogle kemikalier, fastslår Olafs Strazdins.

Vi slutter seancen af med at bevæge os ud i de - for årstiden - milde seks grader for at tage en dukkert i vandet. Vi har ikke helt fulgt de gode råd, da tiden, der er til rådighed denne mandag formiddag, er begrænset. Egentlig burde vi have opholdt os i hvert fald en halv time mere i saunaen. Så det er med kroppe, der ikke er helt gennemvarme, at vi går ud i det kolde vand - og dét kan mærkes.

- Normalt ville man have været så varm, at det ikke ville være noget problem at tage en lille svømmetur og plaske lidt rundt i vandet. Men i dag har vi ikke været nok tid i saunaen, så er det ikke nogen rar oplevelse, siger Olafs Strazdins, mens jeg tilslutter mig dén analyse.

Vi skynder os altså op fra vandet og går tilbage i saunaen for at få varmen, inden vi skyller os og tager tøj på igen. Jeg forlader vandkanten ved Kongsøre med en fantastisk følelse i kroppen og med mandagstrætheden svedt ud af hovedet. Min røde ansigtskulør afslører, hvad jeg har været igennem. Det samme gør mit smil.