Se billedserie Der gik lidt sport i at tage den så langt ud, som den kunne komme, fortæller indehaver af Stacy?s Diner, Linné Sommer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: En tidsrejse til 50'ernes USA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En tidsrejse til 50'ernes USA

Oplev - 13. september 2019 kl. 08:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stole og sæder stråler i pastelfarvet lyserød og lyseblå. På væggene hænger amerikanske bus-nummerplader, og for hver ende af restauranten danner en gennemskåret amerikansk skolebus ramme om borde med magelige læderbussæder.

Burgerrestauranten Stacy's Diner åbnede på Køge Marina sidste år og er siden da bare vokset i popularitet. Gennemført helt ned til mindste detalje tager Stacy's gæsterne med på rejse til USA i 1950'erne, både hvad angår interiør, mad og musikken i højtalerne.

- Jeg ser det som en tidslomme. Jeg elsker det her univers, fordi man bliver glad i låget. Jeg bliver glad af at kigge på væggene og lytte til musikken og se, hvordan mennesker hygger sig. Enten fordi de selv har levet i tiden, har set det i en Grease-film, eller fordi de kan lide en musik, som de måske ikke er vant til at høre. Det er de færreste, der ikke sidder og vipper med foden, siger indehaver Linné Sommer, der også har Restaurant Arken på Køge Marina.

Værkstedstema Oprindelig var Linné Sommers idé, at hun ville udvide forretningen med selskabslokaler på Køge Marina. Lige indtil der en dag kom nogle amerikanerbiler kørende forbi.

- Næste morgen vidste jeg præcis, hvad jeg skulle her, fortæller hun.

Hele konceptet er bygget op omkring amerikanske biler - og en bus. Alt inventar er tænkt ud i dette tema.

- Jeg ville gerne have en togvogn, som en del af bygningen. Men da jeg fandt ud af, at det ville koste en halv million at få transporteret en togvogn hertil fra USA, opstod ideen med en skolebus, som nu er skåret midt over og placeret i hver sin ende.

Jo mere Linné Sommer gik og bryggede på ideen, jo vildere blev det.

- Man kan nok godt sige, at der gik lidt sport i at lave det så gennemført som muligt. Som menneske kunne jeg aldrig drømme om at gøre noget halvt. Så på den måde stemmer det meget godt overnes med den, som jeg er som person, ler Linné Sommer.

Selv toiletterne har biltema med dæk som håndvask og vandhaner som benzinpåfyldningshaner.

- Vi har ikke Elvis og Marilyn Monroe på væggene, Coca-Cola, jukeboks og vinyl. Med udgangspunkt i bussen er det hele indrettet omkring et værkstedstema. Hele den ene væg er kun busnummerplader og skilte, der har med værksteder og tankstationer at gøre. Vi prøver at være tro mod det, men også at tage det derud, hvor man ikke kan komme længere ud med det.

Destination for biltræf Men indretningen fra 50'ernes amerikanske motorverden har medført noget, som Linné Sommer ikke havde idé om, da hun begyndte.

Restauranten tiltrækker bilentusiaster fra hele Sjælland, som kører til Køge for at vise deres amerikanerbiler og andre veteranbiler frem og mødes med andre med samme interesse. Så her er biltræf på parkeringspladsen foran Stacy's hver mandag, blandt andet organiseret af sammenslutningen kørtilkøge.dk.

- Når bil- og motorcykelentusiaster mødes om deres interesse, skal de have noget at køre efter. Og der er vi blevet en destination. Det er superinteressant at være med til at skabe det. Det var ikke det, vi havde som mål. Det fulgte bare med, men jo mere det er kommet, jo mere har vi prøvet at pleje det, siger Linné Sommer.

Med bilerne kommer også en kultur, hvor man gerne må klæde sig som i 50'erne, så der er ingen, der kigger mærkeligt, hvis man kommer i 50'er-prikket kjole med strutskørt. Sådan går også pigerne, der arbejder på restauranten, klædt, og ind imellem gæster en forhandler af de feminine kjoler også Stacy's med et tøjstativ fuld af kjoler med prikker og sus i skørterne..

Et måltid for en timeløn Maden er byget op omkring klassiske amerikanske burgere og milkshake.

- Grundtanken med de amerikanske diners var oprindelig, at du skulle kunne få et måltid mad for en timeløn. Derfor tog vi udgangspunkt i, at man skulle kunne få en burger, en sideorder og noget at drikke for under 200 kroner. Selvfølgelig kan man få noget, der er dyrere, men man kan få et måltid under 200, fortæller Linné Sommer, der har arbejdet 26 år i restaurationsbranchen og startede i Skagen, før hun fulgte sin mand til Køge.

Til næste år håber hun på at være klar med endnu en Stacy's Diner, som hun er ved at anlægge i Næstved.

- Det bliver med endnu større vægt på, at vi er en familierestaurant. Det bliver samme tema, men ikke med så stor vægt på biler, siger Linné Sommer.

Fakta om Stacy's Bussen, der pryder begge ender af Stacy´s Diner, har kørt som skolebus i Californien indtil 1993

Stacy´s Diner er blevet en destination for kørtilkøge.dk

Hver mandag sommeren igennem mødes bil- og motorcykelentusiaster ved restauranten

Der er livemusik hver fredag og lørdag sommeren over. 50'er musik, naturligvis...

Stacy´s Diner ligger på Køge Marina