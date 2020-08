Peter Bloch fik inspirationen til CCP, da han var i Tyskland for at følge sin ældste søn, der var professionel kitesurfter, og der så en kabelbane for første gang. - Noget af det, som virkelig fik mig til at overveje sådan et projekt i Danmark, var den store appel. Jeg kiggede på rækken af mennesker, der ventede på, at det blev deres tur; der stod en professionel surfer, en niårig pige og hendes bedstefar med udstyr på. Dét kunne jeg virkelig se noget potentiale i, siger han.

En fremragende sommer

- Jeg må indrømme, at vi var noget betænkelige, da vi - ligesom alle andre - lukkede helt ned i foråret. Men folk er simpelthen valfartet til os og alle andre steder, der har med vandsport og aktiviteter på vandet at gøre. Man kan godt kalde denne sommer for »vandkantssommeren«, siger Peter Bloch, der er stifter og ejer af Copenhagen Cable Park.

- Der er i øjeblikket en stigende interesse for at surfe, men vi må også erkende, at Danmark har sine begrænsninger i forhold til gode dage med store bølger. Men der bliver i øjeblikket arbejdet meget med anlæg, som kan lave kunstige bølger. Det er stadig i et meget nyt stadie, og anlæggene er stadig for dyre. Vi har ikke plads til en stor kabelbane mere, hvor vi ligger, men et bølgeanlæg kunne jeg godt forestille mig blive en realitet inden for tre-fire år, siger han.