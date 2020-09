Se billedserie Dit hoved på et fad, fristes man til at tænke, når man ser afstøbningerne af Samara Sallams hoved, der er en del af hendes udstilling på Museet for Samtidskunst. Hovederne ligger på gulvet, og publikum må gerne flytte rundt på dem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En fortælling til fremtidige robotter

25. september 2020
Af Britt Nielsen

Selv om Samara Sallam henvender sig til robotter i sin udstilling »This Is Why We Cried« på Museet for Samtidskunst, vil nulevende mennesker også få noget ud af at se de tre kunstværker.

Egen og robotters identitet Det kan være svært at forstå, at en kunstig intelligent robot, en såkaldt AI-robot, kan få et statsborgerskab, når der er 12 millioner statsløse mennesker i verden. En af dem er Samara Sallam.

Det har sat tankerne i gang hos den unge kunstner, som har lavet tre værker, der i øjeblikket bliver udstillet på Museet for Samtidskunst.

29-årige Samara Sallam forklarer, at AI-robotter i øjeblikket har intelligens som et mindre barn, men i fremtiden vil de blive mere intelligente.

Samara Sallam er født i Syrien i 1991 som palæstinensisk flygtning. Hun levede i eksil i Algeriet, inden hun kom til Danmark i 2016.

Hun er både billedkunstner, filmmager, performer og koder.

Samara Sallam har en BA fra Det Fynske Kunstakademi og studerer i øjeblikket sin master på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Samara Sallam har desuden studeret billedkunst ved L’école supérieure des Beaux-arts i Algeriet og mediejournalistik ved Damascus University i Syrien.

Når man taler om AI-robotter, står AI for artificial intelligence. Altså kunstig intelligens.

Udstillingen »This Is Why We Cried« kan ses i Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3D, 4000 Roskilde, frem til søndag den 20. december. I udstillingen »This Is Why We Cried« reflekterer Samara Sallam over sammenhængen mellem sin egen identitet og AI-robotters liv og politiske status. Udstillingen er et slags postkort, eller vidnesbyrd, fra nutiden til fremtiden, hvor Samara Sallam opfordrer fremtidens AI-robotter til at forholde sig kritisk til deres egen eksistens.

Det ene kunstværk er i tre dele. Der er en tekst, et lydstykke og en installation.

- Det er mig, som vil forklare fremtidige robotter, hvad et traume er. Og specielt politiske traumer, fortæller Samara Sallam, som på udstillingen formidler begreber som traumer, vold, sorg og politik til fremtidens robotter for at hjælpe dem med at forstå ikke blot menneskelig adfærd, men også hvordan kapitalisme og kulturimperialisme ligger til grund for deres egen skabelse.

Samara Sallams interesse for AI-robotter begyndte i forbindelse med en række begivenheder i 2017. På rejse med et fremmedpas, der er et officielt pas for statsløse, fra København til Paris blev hun tilbageholdt og holdt i isolation af fransk politi.

Uden et statsborgerskab blev hun nægtet indrejse. Geografisk set var hun i Paris, men lovmæssigt var hun et ikke-sted og en ikke-person. Hun befandt sig i et politisk vakuum.

Kort tid efter blev det offentliggjort, at AI-robotten Sophia havde fået tildelt et saudiarabisk pas. Dermed blev hun verdens første robot med officielt statsborgerskab.

Samara Sallam fik følelsen af, at de havde en fælles skæbne, for på trods af sin officielle status som statsborger modtog Sophia sit statsborgerskab udelukkende som en demonstration af Saudi-Arabiens magt og rigdom.

Både Sophia og Samara Sallam anses som fremmede og har ingen politisk autoritet.

Vold og kropsbevidsthed Samara Sallam bor i dag i København. Hun er palænstinensisk flygtning, født i Syrien og har også boet i Algeriet.

- Det er mit femte år i Danmark, siger Samara Sallam, der ikke kendte den danske kunstscene i forvejen, men kommer ud af en kunstnerfamilie, hvor både forældrene og søskende har studeret kunst i en eller anden form.

Hun forklarer, at det var hårdt at komme til et nyt land og med indflydelse fra flere lande. Hun fik oplevelsen af, at den måde hun udtrykker kunsten på, ikke passede ind i Danmark.

- Når jeg taler om vold og kropsbevidsthed, så kan det være svært at være konkret med disse emner. Der er også danske kunstnere, som beskæftiger sig med emnerne, men på en anden måde, fortæller Samara Sallam.

Samara Sallam er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun tager en master. På skolen har hun plads og mulighed for at arbejde med sin kunst.

Hun har på denne måde fundet vejen ind i kunstmiljøet og har allerede deltaget i flere udstillinger, både som solo-artist og sammen med andre kunstnere.

- Jeg har ændret sig i løbet af de fem år i Danmark. Jeg lærer også undervejs, siger Samara Sallam, der viser tre helt nye kunstværker på udstillingen i Roskilde.