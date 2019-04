Se billedserie Ejer af Knuthenborg Safaripark, Adam Christoffer lensgreve Knuth, ser frem mod en ny sæson. Foto: Knuthenborg Safaripark

En dag blandt dinosaurer og savannens dyr

Mens solen stadig kæmper med at få varmegraderne med sig, er de ansatte i Knuthenborg Safaripark i fuld gang med forberedelserne til 2019-sæsonen, som skydes i gang lørdag den 13. april.

Dyrenes opholdssteder får et sidste tjek, Dinosaurskoven - som sidste år åbnede med stor succes - bliver klargjort, så det står så flot og autentisk som muligt og i Limpopoland - safariparkens forlystelsesområde - bliver der banket, skruet og shinet op til sommerens ryk-ind.

OPLEV Sjælland bliver vist rundt af Parkens ejer, Adam Christoffer lensgreve Knuth. Han overtog den daglige ledelse i 2008 og har været den bærende kraft i at få nye tiltag, som forlystelsespark og dinosauerområde, ind i safariparken.

- Grundelementet er stadig naturen. Det er det smukke landskab, og så har du forskellige områder med store flokke af dyr fra samme kontinent. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Dyrene er grundfortællingen om Knuthenborg Safaripark, understreger han.

I Dinosaurskoven står det hurtigt klart, at der er brugt mange penge på projektet. Dinosaurerne ser livagtige ud, og deres bevægelser, kombineret med lyden af brøl og skovens øvrige lyde, skal nok få det til at gyse behageligt ned ad ryggen hos flere af parkens gæster - og små fingre til at finde en voksen hånd at holde fast i undervejs. Der er også forskellige aktiviteter, så som at lede efter fossiler, forbundet med området.

Vi bevæger os igennem skoven af de fascinerende fortidsdyr og når til sidst en af parkens nyeste beboere: den 47 meter lange og ni tons tunge Patagotitan mayorum. Den ser selvsagt imponerende ud, som den står der i fuld længde og troner op over de fleste af trætoppene.

Det er dog stadig de levende dyr, der fascinerer mest. Det er helt grundlæggende bare fantastisk at kunne køre rundt i sin bil på Lolland og se giraffer, næsehorn, gnuer og masser af andre dyr gå rundt lige på den anden side af bilruden. Men selvom det lige præcis er dén oplevelse, de fleste danskere kender Knuthenborg for, er det nødvendigt med nye tiltag, mener Christoffer Knuth.

- De typiske gæster kører ind og kigger på dyrene og er glade for dét. Men der skal også hurtigt ske noget mere. De siger: »Nej, hvor er det flot - hvad skal vi nu lave?«. Folk er meget begejstrede og glade for oplevelsen, men der opstår hurtigt et behov for mere, siger han.

- Du kan bare ikke modarbejde det og sige: Så må vi lære dem det! Så bliver vi valgt fra. Men vi vil gerne give folk muligheden for at gøre det, de vil; kigge på natur, se på dyr eller for den sags skyld køre direkte op og lege med rutsjebaner- og ud igen. Men grundfortællingen om natur, dyr og evolution skal hænge sammen og er vores vigtigste opgave, fastslår Christoffer Knuth.

Vi kører videre til et andet nyt tiltag: Luksustelte, man kan overnatte i. Hvert telt er indrettet i »safari-stil«, har komfort som små lejligheder og seks sovepladser. Hvert telt ligger et par meter over jorden lige op til indhegningen til savanne-området. Der bliver altså på de lune sommeraftener eller -morgener mulighed for at sidde på verandaen ude foran teltet og studere de dyr, som finder ned til det oplyste vandhul foran teltene.

På vej ud af teltet begynder en gnu-tyr at røre på sig. Den har set sig sur på næsehornene og sætter efter et af de store dyr. Fuldstændig ligeglad med at den selv kun fylder en tredjedel af målet for dens jagt. Men stik mod forventning tager det store næsehorn benene på nakken og for en stund spankulerer gnuen rundt, som var han kongen af savannen.

Det er umuligt ikke at trække på smilebåndene, og selv Christoffer Knuth, som ellers har set lidt af hvert gennem årene, kan ikke lade være med at grine.

- Det er jo som at se en 1. klasses elev banke en fra 10. klasse! Det er ret atypisk for næsehornshannen. Som næsehornshan skal du være stor, grum og farlig. Hunnerne er til bad boys. Så det er ikke godt for ham, smiler park-ejeren.

På turen rundt i parken kommer vi også forbi indhegningen med ulve, hvor fodringen er en stor attraktion.

- Vi har ulvefordring hver dag - og det er ubetinget den mest populære fodring i parken. Børnene elsker det, og forældrene synes også, at det er i orden. Det er sjovt nok kun i Skandinavien, du kan gøre det. Lige så snart du kommer længere ned i Europa, synes folk, det er for meget, siger Christoffer Knuth blandt andet med henvisning til parteringen af giraffen Marius i Københavns Zoo, som i 2014 vakte ramaskrig verden over.

Der er altså en balancegang mellem at holde safariparkens grundidé i hævd og finde på nye ting. Dyrene er vigtigst, men man skal også være i stand til at underholde et stadigt mere »zappende« segment af gæster, som vil hurtigt fra den ene oplevelse til den næste.

- Vi er hele tiden i gang med at udvikle og henter da også inspiration uden for landets grænser. Der er også nogle ting, som virker helt vildt godt i udlandet, men som slet ikke ville virke i Danmark. Det kan måske gå i Kina, men herhjemme ville det blive for plat. Jeg synes, at vores gæster er ekstremt velinformerede og orienteret om, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis du bandt en lille rød hat på dyrene, ville det måske kunne lade sig gøre i Kina - eller USA - men overhovedet ikke i Danmark. For nu at tage den ekstreme yderlighed..., smiler Christoffer Knuth, som altså lørdag den 13. april tager imod årets første gæster i Knuthenborg Safaripark.

Knuthenborg Safaripark tog sin begyndelse allerede i 1860, hvor man kunne besøge parken mod at købe billet. I 1950'erne oprettede man en dyrehave med sikahjorte, og i 1969 ankom en håndfuld eksotiske dyr til parken, hvilket blev starten på Knuthenborg Safaripark.

I dag rummer parken på Lolland mere end 1000 dyr heriblandt sibiriske tigre, ulve, aber, giraffer og næsehorn, og den bliver besøgt af over 250.000 mennesker hvert år. Sidste år havde parken 325.000 gæster, hvilket gjorde 2018 til et af de mest velbesøgte i Knuthenborgs historie.

Knuthenborg Safaripark er Nordeuropas største safaripark.

Knuthenborgs ejer er Adam Christoffer lensgreve Knuth

Knuthenborg åbner den nye sæson den 13. april. Der er gratis adgang, hvis man er klædt ud som dinosaur.

Kilde: Wikipedia