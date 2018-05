Se billedserie Per Christensen fortæller, at koi-fisk har intelligens som en kat. De kan eksempelvis genkende ansigter, og derfor kan han få dem til at komme hen til sig. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Eksotisk stemning med koi-karper

Oplev - 11. maj 2018 kl. 13:50 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Super Koi i Roskilde er en udflugt værd, hvis man vil se store fisk i forskellige farver eller vandkunst. En hel gruppe af store farvestrålende fisk gnubber sig op ad ruden, da Per Christensen viser rundt hos Super Koi, som ligger lidt udenfor Roskilde.

Fiskene går i en dam, men der er lavet en rude i siden, så Super Kois gæster kan gå ned og få fiskene i øjenhøjde. Sådan en lidt mindre udgave i forhold til lignende i zoologiske haver.

Egentlig er Super Koi en butik, som har specialiseret sig i koi-fisk og alt til havedammen, men Super Koi er også en oplevelse værd.

- Vi har en del, som kommer og går en tur. Så er de her i en times tid, fortæller Per Christensen, som hele tiden sørger for, at der bliver lavet lidt om, så der er noget at kigge på.

Butikkens gæster kan se et utal af anlæg med små vandløb og vandfald. I nogle af de større damme kan gæsterne komme meget tæt på de store fisk.

Super Koi har ligget på Koldekildevej 15 i Roskilde i 24 år.

Per Christensen havde en akvariebutik i København, men her var der ikke det store salg af koier.

Han slog sig derfor sammen med Mogens Raff, som har læst marketing og har styr på økonomi og det administrative, og lejede en del af drivhuset.

- Vi begyndte med 12 kar i træ og et par planteborde, fortæller Per Christensen og kigger rundt i det store drivhus, som i dag er fyldt op med adskillige damme med fisk og andre anlæg.

Per Christensen drev i nogle år både butikken i København og Super Koi. I 1999 solgte han den københavnske butik og købte hele ejendommen på Koldekildevej, hvor han også bor i dag med sin familie.

Fisk kan gå i arv Super Koi avler ikke selv fiskene, men i november tager Per Christensen til Japan på indkøbstur. Her kender han alle avlerne.

- Man kan kun få fiskene på det tidspunkt, siger Per Christensen og viser, hvordan fiskene går ude bagved i nogle store damme, mens de er i karantæne.

Når de er klar, kommer de ud i butikken. Her er der koi i mange størrelser.

I en åben dam går en flok ret store koier. De store fisk er håndtamme, og Per Christensen kan stikke en hånd ned og nusse dem lidt.

De er mindst 65-90 centimeter lange, og den ældste er syv år.

- De kan blive højst 50 år i Danmark, siger Per Christensen og forklarer, at i Japan bliver de op til 150 år, men den lange danske vinter gør, at fiskene bliver knap så gamle her.

Japanerne har koier for prestige, som eksempelvis andre har dyre heste. Koierne går i arv til sønnerne, så derfor kan nogle af de gamle fisk have været i flere generationers eje.

- Den største vi har solgt, var 1,03 meter lang. Den vejede cirka 30 kilo og kostede 100.000 kroner, fortæller Per Christensen, som altid har nogle fisk, han ikke har lyst til at sælge, men han gør det alligevel.

De fleste kunder køber de små koier, som er op til to årgamle.

Det kræver noget af en havedam at have koier. For hver gang man har en koi på 45 centimeter, kræver det 1000 liter vand.

Super Koi sælger også forskellige slags guldfisk, så der er lidt for enhver smag.

Næsten tropisk klima Super Koi får jævnligt besøg af eksempelvis børnehaver, skoler og handicapforeninger. Så laver Per Christensen et lille arrangement for dem.

Når de går rundt, kan gæsterne opleve forskellige former for vandkunst.

Ved et mindre vandfald kan gæsterne se på en stander, hvad vandfaldet bruger af strøm. De kan også skrue op eller ned for hurtigheden på vandfaldet.

- Vi laver alle de her haver for at inspirere, fortæller Per Christensen.

Når solen står på drivhuset, bliver der helt tropisk klima i bunden af butikken. Her er der blandt andet et stort vandfald og en stemning, som leder tankerne hen på Randers Regnskov.

En enkelt hal skiller sig ud, da der er helt mørkt. Så kan gæsterne se, hvordan forskellige former for vandfontæner og springvand ser ud om aftenen eller natten, hvis de får lys på.

- Det giver noget ekstra liv, hvis folk eksempelvis sætter lys på pumpen, siger Per Christensen og forklarer, at de store springvand typisk bliver købt af firmaer.

Fakta:

Koi betyder karpe på japansk.



Koierne er fordelt på flere typer, som alle har japanske navne.



Fiskene har stamtavler.



Hvis fiskene er over 75 centimeter, kalder man dem super koi.



