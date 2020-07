Efter hårde tider: Skjelskør V lægger igen fra land

Se billedserie På Skjelskør V på Kajgade i Skælskør er mandskab igen klar til at lægge fra kaj. Vi har besøgt turbåden - og mandskabet - der nu har overlevet både et hårdt år 2019 og coronavirus. Foto: Anders Ole Olsen

På Skjelskør V på Kajgade i Skælskør er mandskab igen klar til at lægge fra kaj. Vi har besøgt turbåden – og mandskabet – der nu har overlevet både et hårdt år 2019 og coronavirus.

19. juli 2020

- 23 år. Den er 23 år. Og den 17. juli fylder den 24.

Leif Andersen står i bådens kahyt, hvor borde langs med de store vinduer ud mod vandet giver god plads til passagerer og nysgerrige blikke. For turbåden Skjelskør V, der blev bygget i 1996, sejler i dag igen efter at have ligget stille som følge af coronavirus.

Og det glæder mandskabet. Heriblandt netop Leif Andersen, der er daglig leder og har været en del af bådens mandskab de sidste 15 år.

- Jeg har sejlet mine ture. Ja, det har jeg, slår han fast og minder sig selv om de mange gode stunder.

Fra Skjelskør V kan man nemlig opleve udsigten til Skælskør fra fjordsiden med de gamle bindingsværkshuse og det rige naturliv. En tur og udsigt, man aldrig bliver træt af, mener Leif Andersen.

Tæt på at lukke Alligevel har turbåden for nylig haft vanskeligheder med at rekruttere frivilligt mandskab. I 2019 lå den derfor ved kaj, indtil lokale kræfter fik båden tilbage i drift.

Et nyt selskab udgjort af VisitVestsjælland, som i dag hedder Destinations Sjælland, Skælskør Erhvervsforening og Bernd Griese blev stiftet, og i dag er mandskabet lønnet.

"Vi vidste jo ikke, hvornår vi ville komme ud og sejle igen. Så det er skønt at komme ud på vandet. Det er det altid."

- Det er en god båd. Og oplevelsen, når man ser Skælskør fra fjordsiden, er helt unik, forklarer den daglige leder Leif Andersen, der også var en del af det frivillige mandskab.

Men han er ikke den eneste, der glæder sig over igen at komme ud og sejle

Også skipper Jarne Falk og skibsassistenten Asbjørn Nielsen er tilbage ombord på båden, efter coronavirus lagde den til kaj på ubestemt tid.

- Vi vidste jo ikke, hvornår vi ville komme ud og sejle igen. Så det er skønt at komme ud på vandet. Det er det altid, siger Jarne Falk, mens Asbjørn Nielsen nikker.

Færre passagerer Siden coronavirus afbrød turbådens faste sejlture, har mandskabet - og bådens tidligere frivillige - mødtes hver mandag i »kaffeklubben«. Men det er alligevel noget andet at være sammen på båden, mener de.

- Så vi har også brugt tiden på at vedligeholde det hele. Det er klart. Så har vi gået rundt her og malet og gjort sejlklar, fortæller skibsassistenten Asbjørn Nielsen, mens han peger rundt.

Og sejlklar, det er Skjelskør V, der holder til på Kajgade i Skælskør.

I takt med landets genåbning sejler turbåden igen sine faste sejlture fire dage om ugen, onsdag til lørdag. Tre af dagene, onsdag til lørdag, endda to gange om dagen.

Men på grund af coronavirus er der for tiden kun plads til 45 passagerer ad gangen. Det er halvt så mange, som Skjelskør V normalt er godkendt til at måtte sejle med.

Skjelskør V har sejlet mange glade gæster ud på fjorden og været en vigtig attraktion i Skælskør. Foto: Anders Ole Olsen

Håndsprit og travlhed - Til gengæld har vi masser af sprit med ombord, griner Asbjørn Nielsen og viser en dispenser fyldt op med håndsprit frem.

Ligesom andre steder skal krav om hygiejne og afstand nemlig overholdes, efter turbåden i Skælskør igen får lov til at lægge fra land.

Mandskabet på båden forventer dog, at det vil blive en sommer med travlhed og mange passagerer.

For på grund af coronavirus vælger flere danskere end normalt at holde sin sommerferie under de danske himmelstrøg. Og her er Skælskør et oplagt feriemål med sine mange fritids- og sommerhuse.

- Det er primært danske turister, der køber en tur. Jeg vil tro, at det er omkring 20 procent, der er udenlandske turister. Og det er vel at mærke før coronavirus kom til, forklarer skibsassistent Asbjørn Nielsen.

Aldrig kedeligt En af dem, der imidlertid ofte tager turen, selv om han hverken er dansk eller udenlandsk turist, er 59-årige Preben Hansen. Han har altid haft familie i Skælskør, og for otte år siden flyttede han selv til byen.

"Jeg blev betaget første gang, da jeg sejlede med en bekendt."

Men selv om han kender hvert et gadehjørne, er det hver gang en særlig oplevelse at se det hele fra fjordsiden, mener han.

- Jeg blev betaget første gang, da jeg sejlede med en bekendt. Jeg vidste jo godt, hvordan Skælskør ser ud. Men jeg havde aldrig set den fra fjordsiden før, forklarer Preben Hansen, der siden den dag både flyttede til byen og begyndte at sejle med Skjelskør V. Ofte.

- Det er altså bare flot. Det er det virkelig, understreger han, mens han bærer på det kamera, han som regel medbringer for at forevige de smukke øjeblikke digitalt.

- Udsigten er sådan en, som aldrig bliver kedelig at se på, forklarer Preben Hansen.

»Vi elsker jo at sejle« Og måske derfor har Skjelskør V nu både overlevet et hårdt år 2019 og coronavirus. For selv efter snart 24 år bliver passagerer ved med at købe billet til turbåden, der i dag rummer både historie og håndsprit.

Foruden selvfølgelig at rumme både Leif Andersen, skibsassistent Asbjørn Nielsen og skipper Jarne Falk.

Uden dem sejlede båden nemlig aldrig nogen steder. Hverken frivilligt, lønnet eller afhængigt af en virus. Og det ville være synd.

For som sidstnævnte siger:

- Vi elsker jo at sejle.