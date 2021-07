Se billedserie Snorkling, prøvedyk, kurser og hyggeligt samvær er på programmet, når Dykkergitte i næste uge holder dykkerlejr ved Stevns Klint. Foto: Gitte Skytte

Dyk ned i et hav af solstråler

22. juli 2021 Af Lars Jørgensen

Der bliver bobler i vandet og masser af mennesker iklædt neopren og tørdragt ved Stevns Klint i næste uge.

Her vil Gitte Skytte alias Dykkergitte - og hendes dykkerskole - afholde fire dages dykkerlejr med base på Stevns Naturcenter. Alle er velkomne, uanset om det er for at snorkle, om man vil prøve at dykke med scuba-udstyr for første gang, eller om det er for at deltage i et af de kurser, dykkerskolen udbyder.

Der bliver altså tale om fire dage i dykningens tegn, og det er af samme årsag ikke tilfældigt, at det er vandet ud for Stevns Klint, der skal dykkes i.

- Stevns er et fuldstændigt fantastisk sted at dykke. Når solen skinner og reflekteres i den hvide kridtbund, er det, som om man svømmer i et hav af solstråler. Derudover er der »Dalene«, som er fordybninger i havbunden, man nærmest kan kaste sig ud over, når man dykker. Og ellers er det bare helt specielt at svømme hen over den hvide kridtbund. Som regel i meget klart vand. Jeg har dykket ved Stevns siden 1996, og det er stadig et af mine yndlingssteder, fortæller Gitte Skytte.

De hvide kalk- og kridtskrænter på klinten og det nærmest turkisblå vand nedenfor indbyder da også til vandaktiviteter. Stevns Klint er noget særligt, men der findes også andre steder på Sjælland, hvor man oplever rigtig god dykning.

- Jeg kan anbefale Isefjorden. Der er ofte gode forhold og rigtig mange søstjerner, man kan nyde synet af. Ellers er Stevns Klint og Klint i Nordvestsjælland nok de bedste steder at dykke ud fra på Sjælland. Ved Klint kan man være heldig og se marsvin. Vi har flere gange været deroppe, hvor vi har givet dem plads og afstand - og så er de svømmet tættere på for at se, hvad vi var for nogle, siger Gitte Skytte og fortsætter:

- Jeg har også haft et dyk ved Munkholmbroen, hvor der kom en sæl og fulgte efter os.

Livet i vandet og mental ro De store naturoplevelser og livet i vandet er selvfølgelig med til at gøre dykning til noget særligt.

Dykkergitte Gitte Skytte er 49 år og bor på Midtsjælland mellem Viby og Borup.

Grundlagde Dykkergitte i 2004.

Dykkerlejren på Stevns finder sted 26. - 29. juli.

Er man interesseret i at deltage, skal man kontakte Gitte Skytte på tlf. 30649000 eller email: gitte@dykkergitte.dk.

Læs mere på www.dykkergitte.dk Men for Gitte Skytte handler det lige så meget om at finde mental ro, når hun lader sig synke ned i vandet og begynder på et dyk.

- Noget af det mest grundlæggende ved dykning er éns vejrtrækning. Når man virkelig har fokus på den, så finder man en indre ro, som er ekstrem afstressende. Du kommer i kontakt med dig selv og dine følelser - og mens dykket står på, kan du bare efterlade alle dine bekymringer oppe på land. Under overfladen er det kun din vejrtrækning og din dykning, der tæller, siger hun.

- Dykningen har også andre fordele. Man finder næsten alle vegne et rigtig godt makkerskab og samvær med andre dykkere. Man behøver ikke at kende nogen i forvejen for at tage med på ture, forsikrer Gitte Skytte.

Der vil selvfølgelig være dage, hvor strøm, vejrforhold og sigtbarhed spiller ind og kan gøre et dyk mere udfordrende end planlagt. Her er erfaring og lærdom - sammen med en dykkermakker, man er tryg ved - de bedste følgesvende.

- Udviklingen som dykker betyder meget for mig. Man kan altid lære og blive bedre. Og jo mere, du lærer, jo bedre bliver dine dyk. Er du først i stand til selv at navigere i vandet, bliver det meget sjovere, og du og din makker behøver ikke hele tiden at svømme lige bag en divemaster, når I er på tur. Det samme med vejrtrækning; jo bedre styr, du har på den, jo mindre luft bruger du og kan på den måde forlænge dine dyk, forklarer Gitte Skytte.

Hun begyndte at dykke i 1996 og har siden 2004 haft sin egen dykkerskole med base i DGI Byen i København. Det er gennem årene blevet til tusindvis af dyk, men oplever stort set aldrig, at et dyk bliver til en rutinesag.

- Selvom jeg har været i dykning i mange år, lærer jeg hele tiden. Om mig selv, om dyr og om de omgivelser, jeg dykker i. Selv i dårlig sigt og under vanskelige forhold får man noget med hjem. De erfaringer er meget vigtige. Derfor er en dykkertur aldrig spildt, siger Gitte Skytte.