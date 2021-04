Dúné-forsanger åbner ballet

Endelig begynder musikken igen at spille på koncertstederne rundt omkring i landet. På Vershuset Næstved står den tidligere Dúné-sanger Mattias Kolstrup for genåbningen, når han giver koncert med sit nye projekt, Liberty, den 7. maj. Dúné afsluttede i 2018 en over femten år lang rejse med platinsælgende albums, hæderspriser og verdensturnéer. Liberty, der albumdebuterede sidste år med Haven't Felt This Great Since 1988, har for kort tid siden udgivet den nye single »The Last Time«, og nu er det altså tid til at indtage spillestederne. Liberty indkapsler attituden fra 80'ernes punkbevægelse, 70'ernes forgudelse af rockfænomenet og lyden af 00'ernes indie rock - og pop.