Drømmer om at fylde salen igen

11. oktober 2019

Allan Bentsen husker fredag den 29. januar 2010 næsten, som var den i går, og han vil næsten give sin venstre arm for at få lov at være med i en reprise.

- Det var en helt ekstraordinær oplevelse. Der var 1500 tilskuere inde i den gamle opvisningshal, det hele spillede og vi var så tæt på at slå Düsseldorf. Det var en kvartfinale, og vi kunne have vundet Champions League det år.

Siger den spillende sportschef i Roskilde Bordtennis, der ikke selv skulle have været i aktion benævnte fredag for mere end ni år siden. Men en lille uge inde i det nye år var holdets es, verdensranglistens daværende nummer otte og Danmarks bedste batmand gennem tiderne, Michael Maze, blevet sur inde på landsholdstræningen i Brøndby- og havde slået i væggen. Facit: Et opstablet bordtennisbord væltede ned over hælen på ham og rev næsten akillessenen over. Så Maze kunne ikke være med »den magiske aften«, hvor roskildensernes sydkoreanske nummer 14 på ranglisten, Eun Sang Oh, var helt på toppen og slog først Christian Süss og siden Timo Boll, der havde renset Bentsen i sin første kamp. En enkelt-sejr mere og hjemmeholdet ville have triumferet - og det var tæt på. Meget tæt på.

Roskilde i Champions League Holdet (verdensranglisten per sept. 2019):

Liam Pitchford, England (18), Bojan Tokic, Slovenien (46), Yujia Zhai, Kina/Danmark (126), Michael Maze, Danmark (272)



Puljespilskampe:

12/9: Roskilde-Walter Wels, Østrig 2-3

18/10 kl. 16.00: UMMC, Rusland-Roskilde

24/10 kl. 18.00: Roskilde-Ostrava, Tjekkiet

31/10: Ostrava-Roskilde

6/12: Walter Wels-Roskilde

9/12 kl. 18.30: Roskilde-UMMC

Puljemodstandere:

Walter Wels: Ganghyeon Park, Sydkorea (63), Frane Kojic, Kroatien (95), Adam Szudi, Ungarn (125), Dongsoo Kang, Sydkorea (416)

Ganghyeon Park, Sydkorea (63), Frane Kojic, Kroatien (95), Adam Szudi, Ungarn (125), Dongsoo Kang, Sydkorea (416) UMMC: Jonathan Groth, Danmark (24), Aleksandr Shibaev, Rusland (47), Andrej Gacina, Kroatien (49)

Jonathan Groth, Danmark (24), Aleksandr Shibaev, Rusland (47), Andrej Gacina, Kroatien (49) Ostrava: Felipe Olivares, Chile (165), Ondrej Bajger, Tjekkiet (895), Simon Belik, Tjekkiet (-)

Sandsynlige kvartfinale-modstanderes Top 3-spillere:

Gazprom Orenburg, Rusland: Dimitrij Ovtcharov, Tyskland (12), Vladimir Samsonov (21), Marcos Freitas, Portugal (26)

Borrusia Düsseldorf, Tyskland: Timo Boll, Tyskland (7), Kristian Karlsson, Sverige (23), Kamal Achanta, Indien (41)

FC Saarbrücken, Tyskland: Patrick Franziska, Tyskland (15), Darko Jorgic, Slovenien (43), Cristian Pletea, rumænien (71) Liam Pitchford, England (18), Bojan Tokic, Slovenien (46), Yujia Zhai, Kina/Danmark (126), Michael Maze, Danmark (272) Efter en sløj start kom roskildensernes nuværende træner, Finn Tugwell, for alvor i gang og havde en enkelt matchbold, inden han tabte femte og afgørende sæt til tyskernes japaner Kishikawa. Og i aftenens sidste kamp rejste Allan Bentsen sig til dåd og førte med 9-7 i afgørende sæt mod Süss, der dog lukkede med fire på stribe.

3-2 til tyskerne, der vandt returen med 3-1 over Maze, Oh og Bentsen, ligesom de siden også vandt finalerne samlet over belgiske Charleroi.

- Det er det, jeg drømmer om - at skabe den fede sportsoplevelse igen. Forrige år havde vi 800 (i gruppefinalen mod Borussia Düsseldorf og i kvartfinalen mod Gazprom Orenburg, som siden mødtes i finalen med det tyske hold som vinder, red), men dér var der ikke rigtigt nogen, der troede på, at vi havde en chance - nok heller ikke os selv.

- Det er for at vise de bedste bordtennisspillere - og for at slå dem, at vi deltager i Champions League. Det var grunden til, at vi i sin tid startede det hele op - og det er det også nu. Det er også derfor, at jeg har forsøgt mere end normalt på at få et hold, der kan gøre det, siger Allan Bentsen henvisende til engagementet af først og fremmest englænderen Liam Pitchford, der er nummer 14 på verdensranglisten - og har slået alle de øvrige Champions League- deltageres topnavne. Og noget næsten-lignende kan siges om sloveneren Bojan Tokic, der som nummer 46 dog er knap så stabil og i sin første kamp for Roskilde skuffende tabte begge sine kampe, så det også samlet blev til nederlag til østrigske Walter Wels.

- Vi har en udfordring med Liam, der også spiller i en japansk liga og har den som førsteprioritet. Men han er med i de næste tre kampe, og slår vi russerne (UMMC med den Roskilde-tilknyttede Jonathan Groth som førstemand) er vi med igen. Vi bliver nødt til at tage én kamp ad gangen, fordi vi tabte til østrigerne, men lige pludselig kan vi stå i en kvart- eller semifinale, hvor Maze bliver nødt til at kæmpe hårdt for at komme på holdet.

- Det er først i det nye år, og der er Vild med Dans færdig, så han får bedre tid til at træne bordtennis. Det kan blive rigtigt godt, for han gjorde jo allerede sit mod østrigerne og har gjort det for os i den hjemlige liga, funderer Bentsen og slår fast:

- Hvis vi er i stærkeste opstilling, så er der ikke nogle af holdene, vi ikke kan slå.