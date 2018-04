Se billedserie Den årlige Chili Festival hos Gartneri Toftegaard trækker hvert år mange gæster til. Foto: Bjørn Armbjørn

Drivhuscaféen gør foråret lige til at spise

13. april 2018

Foråret banker på, og det spirer og gror - især på et gartneri. Hos Gartneri Toftegaard i Vedskølle ved Køge er det dog ikke kun planterne, der er ved at slå rod. Det er gartneriets nye Drivhuscafe også. - Vi åbnede sidste år på efterspørgsel fra kunderne og lige nu arbejder vi på at gøre cafeen endnu bedre, så vi kan få den rigtige Toftegaard-stemning med herind, siger Mia Jensen, der står for at få cafeen løbet godt i gang.

Gartneri Toftegaard har mange stamgæster, der nyder at tage på den årlige forårstur til gartneriet, så urtebedet og haven kan få nyt liv.

Gartneri Toftegaards drivhuscafe er åben i april og maj, mens gartneriet er åben hele sæsonen.

Cafeen har åbent onsdag - søndag, kl. 11 - 16. Når man besøger gartneriet, der ligger lidt syd for Køge, så har man derfor gode muligheder for at finde bidrag til urtehaven derhjemme, for gartneriet beskæftiger sig hovedsageligt med planter til den »spiselige have« og har derfor blandt andet tomater, chili samt alskens krydderurter på hylderne.

Mange sorter har Gartneri Toftegaard selv »fremavlet« og smagt sig frem til, så smagen bliver helt rigtig og de kan tilbyde nogle sorter, der er helt deres egne. Der er ikke mindst fokus på, at det skal være sorter, der klarer sig godt i et nordisk klima, så man selv kan dyrke dem hjemme i haven eller drivhuset. Sorterne skal vise, at de kan trives uden varme, uden kunstigt lys og uden sprøjtning - gartneriet har nemlig taget en beslutning om, at hele produktionen skal være økologisk.

Toftegaard er blandt andet kendt for deres populære chili-smagninger, med plads til 200 mennesker, og hvor man kan smage den stærke krydderurt i mange »vindstyrker«. De dyrker også deres egen variant, en Jalapeno Early, der egner sig til det danske klima. Deres tilgang til råvarerne har gjort dem kendt langt ud over lokalområdet og de leverer til flere af de bedste restauranter - den mest kendte er nok NOMA i København.

Krydderurterne er også en naturlig del af drivhuscafeens menu, der for eksempel byder på kager med chili - et hot krydderi som på den måde går igen i cafeen sammen med deres hjemmeavlede tomater og andre gode urter. - Vi har blandt andet en citronkage med chili på menuen. Vi er jo et sted med ting til den spiselige have, og det udnytter vi selvfølgelig her, fortæller Mia Jensen.